Совещание по соответствующему вопросу провел глава города Барнаула Вячеслав Франк.

В нем приняли участие заместитель главы администрации города, руководитель аппарата Оксана Финк, заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев, главы администраций районов, представители профильных комитетов города, а также депутат Барнаульской городской Думы Сергей Струченко и руководитель МБУ «Благоустройство и озеленение» Сергей Бовкун.

Как сообщил председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Валерий Ведяшкин, в настоящее время комитетом вносятся изменения в постановление о порядке сноса зеленых насаждений на территории Барнаула. Предполагается, что администрациями районов при обследовании деревьев будут привлекаться специализированные подрядные организации, их задача будет состоять в мониторинге, оценке, определении признаков аварийности. Далее на основе полученных результатов профильным комитетом будет формироваться план по сносу и обрезке деревьев.

В ходе совещания участники обсудили порядок проведения этих работ. Глава города Барнаула Вячеслав Франк подчеркнул:

«Одна из основных задач администрации города – это обеспечение безопасности жителей, поэтому мониторинг зеленых насаждений, а также снос аварийных и сухостойных деревьев очень важны. Вместе с тем, сохранение и умножение зеленого каркаса города – это тоже одна из приоритетных задач. Поэтому не менее важно продолжить проводить посадки новых деревьев взамен тех, что были или будут снесены».

В завершении совещания глава города поручил дополнительно проработать порядок проведения мониторинга, в том числе основываясь на опыте других городов.

Отметим, только в текущем году в Барнауле высажено 970 деревьев и 4410 кустарников, в том числе за счет городского, краевого и федерального бюджетов. Новые саженцы появились на главных улицах и проспектах города, в том числе на проспекте Калинина, по улицам Юрина, Георгия Исакова, Молодежной, Малахова, Сиреневой и многих других. Кроме того, новые деревья высажены в Нагорном парке, в парках «Центральный» и «Юбилейный», в сквере «Взлетном».

Взято отсюда