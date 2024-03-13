реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

В Алтайском крае смогут собирать деньги с туристов не только в Белокурихе

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Госдуме работают над федеральным законом по введению туристического сбора, который выходит за рамки «курортного». Председатель комитета АКЗС по промышленности, предпринимательству и туризму Владимир Семенов рассказал, что этот проект может позволить Алтайскому краю собирать деньги на создание инфраструктуры не только в Белокурихе, но и в других популярных местах.

В Алтайском крае смогут собирать деньги с туристов не только в Белокурихе

Деньги.

Эксперимент по «курортному сбору» в Крыму, на Алтае, в Краснодарском и Ставропольском крае признали успешным и продлили до конца 2024 года.

Вместе с этим разрабатывается проект федерального закона, который расширяет полномочия регионов по выбору территорий, где может действовать сбор.

Ранее собирать деньги с туристов на развитие инфраструктуры можно было только в местах с официальным статусом «курорт». Таким в нашем крае обладает только город Белокуриха.

«Если закон будет принят, это позволит Алтайскому краю применить сбор на большем числе территорий, например, на Яровом, в Гуселетово и т.д», – отметил Владимир Семенов.

Он добавил, что общий объем дохода краевого бюджета от уплаты курортного сбора в 2023 году составил более 54,4 млн рублей. Все они пойдут на развитие туристической инфраструктуры Белокурихи. Например, там готовятся к благоустройству городской набережной.

В Алтайском крае смогут собирать деньги с туристов не только в Белокурихе

Работа в сквере в Белокурихе.

Куда именно направить средства решает городской совет депутатов под контролем общественного совета. Он следит, чтобы ассигнации Фонда развития курортной инфраструктуры Алтайского края тратили по назначению и разумно.

С вводом нового закона, помимо расширения географии сбора, появится больше возможностей для его применения. Например, сейчас курортный сбор нельзя использовать для строительства парковок, в которых нуждается Белокуриха.

Ныне министр экономического развития Алтайского края Евгений Дешевых весной 2023 года отмечал, что в регионе начинали разрабатывать свой закон «О курортном сборе».

Туристические налоги и сборы действуют во многих популярных среди отдыхающих странах. Например, в ОАЭ, Турции и Таиланде.

Самое важное – в нашем Telegram-канале

Взято отсюда
13.03.2024

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Неделя вкусного завтрака, и обеда, и ужина. Лучшие рецепты блинов

Неделя вкусного завтрака, и обеда, и ужина. Лучшие рецепты…

Третья неделя марта в 2024 году считается Масленицей. Лучшие рецепты…

В Рубцовске установят экраны на тепловой станции для защиты города от пыли

В Рубцовске установят экраны на тепловой станции для защиты…

Установка экранов может способствовать двадцатикратному снижению концентрации пыли вокруг станции…

В Сибири девушка умерла после удаления зуба

В Сибири девушка умерла после удаления зуба

Новосибирские следователи возбудили дело о смерти девушки после удаления зуба.…

В Барнауле транспортные полицейские потушили пожар на автовокзале

В Барнауле транспортные полицейские потушили пожар на автовокзале

Сотрудники патрульно-постовой службы ликвидировали возгорание в здании автовокзала, сообщает транспортная…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp