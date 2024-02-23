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В Барнауле ласковой кошечке ищут добрые руки. Посмотрите, какая она милая

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Восьмимесячного котенка нашли на морозе в Барнауле. Сейчас кошечка на передержке, но ей срочно нужен дом. Объявление разместили на “Авито”.

В Барнауле ласковой кошечке ищут добрые руки. Посмотрите, какая она милая

Котенок в добрые руки.

Кошка ласковая, нежная. В объявлении указано, что она готова спать с человеком в обнимку.

Ей всего 8 месяцев, по кошачьим меркам — подросток.

“Была найдена на морозе, вся голодная и холодная, но с большой надеждой на неравнодушных людей. Взяли на передержку, отогрели, накормили, но к сожалению, долго держать её у нас нет возможности, поэтому очень срочно ищем дом этой кошечке”, — написали на “Авито”.

Тем временем приют “Ласка” ищет хозяев для щенков. Уже на этих выходных их могут выставить на улицу. Собачки привиты, стерилизованы, ухожены.

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Взято отсюда
23.02.2024

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