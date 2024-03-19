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В Барнауле определены подрядные организации для благоустройства трёх городских парков

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В Барнауле определены подрядные организации для благоустройства трёх городских парков

В Барнауле определены подрядные организации для благоустройства трёх городских парков

В Барнауле определены подрядные организации для благоустройства трёх городских парков

В Барнауле определены подрядные организации для благоустройства трёх городских парков

В Барнауле определены подрядные организации для благоустройства трёх городских парков

В Барнауле определены подрядные организации для благоустройства трёх городских парков

В Барнауле подвели итоги электронных аукционов по поиску подрядных организаций для благоустройства городских парков в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». 

Так, по итогам аукциона по благоустройству парка «Юбилейный» контракт будет заключен с ООО «Русстрой», стоимость работ составит более 131 млн рублей. В парке планируется выполнить работы по обустройству зон для активного отдыха, таких как скейт-парк, роллердром, памп-трек. Также здесь будут построены детские игровые комплексы и спортивные площадки, продолжится благоустройство пешеходных дорожек. Работы планируется завершить до середины октября.

Контракты по благоустройству парка имени Ленина и парка «Изумрудный» по итогам электронного аукциона будут заключены с ООО «Виарум». 

В парке имени Ленина пройдет первый этап благоустройства, здесь будут сформированы и обустроены центральные пешеходные дорожки, вдоль которых будет смонтировано освещение, установлены малые архитектурные формы. Кроме того, начнется работа по озеленению территории, здесь будут высажены новые деревья, цветники и газоны. Работы планируется завершить до середины октября. Всего на эти цели будет направлено более 49 млн рублей. 

На работы в парке «Изумрудный» будет выделено более 30 млн рублей. Подрядчику необходимо будет обустроить павильон для игры в шахматы, физкультурную площадку, благоустроить пешеходные дорожки, установить информационный стенд, обустроить парковку в районе ледового комплекса «Мотор». По условиям контракта работы должны быть завершены до 2 сентября текущего года.

Взято отсюда

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