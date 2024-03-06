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В Барнауле определят подрядчиков для благоустройства парков «Юбилейный» и «Изумрудный»

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В Барнауле определят подрядчиков для благоустройства парков «Юбилейный» и «Изумрудный»

В Барнауле определят подрядчиков для благоустройства парков «Юбилейный» и «Изумрудный»

В Барнауле определят подрядчиков для благоустройства парков «Юбилейный» и «Изумрудный»

В Барнауле определят подрядчиков для благоустройства парков «Юбилейный» и «Изумрудный»

В Барнауле определят подрядчиков для благоустройства парков «Юбилейный» и «Изумрудный»

В этом году в Барнауле вновь пройдут работы по благоустройству парков в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом Российской Федерации.

Так, в Барнауле продолжится благоустройство «Юбилейного», это будет уже третий этап преображения самого большого городского парка.

В настоящее время объявлен конкурс на определение подрядной организации для выполнения работ. Итоги электронного аукциона подведут 15 марта. Максимальная цена контракта составляет более 132 млн рублей.

Согласно условиям контракта подрядчику необходимо будет обустроить в парке зоны для активного отдыха, среди них – скейт-парк, роллердром, памп-трек, построить игровые комплексы для детей и спортивные площадки. Также здесь продолжится благоустройство пешеходных дорожек. Работы планируется завершить до середины октября.

Напомним, парк «Юбилейный» стал победителем онлайн-голосования по выбору объектов для благоустройства в 2021 году. За два предыдущих этапа здесь уже обновили входную группу, обустроили центральную аллею, пешеходные дорожки и велодорожку протяжностью более 3 тысяч метров, смонтировали освещение и видеонаблюдение, высадили новые деревья и кустарники, установили туалетный модуль.

Кроме того, профильным комитетом объявлен электронный аукцион на определение подрядной организации для проведения работ в парке «Изумрудный». Здесь планируется обустроить павильон для игры в шахматы, физкультурную площадку, благоустроить пешеходные дорожки, установить информационный стенд, обустроить парковку в районе ледового комплекса «Мотор». На эти работы планируется выделить 31,2 млн рублей. По условиям контракта работы должны быть завершены до 2 сентября.

Напомним, в этом году также начнется благоустройство территории бывшего парка имени Ленина. Планируется, что в рамках первого этапа в парке будет выполнено обустройство основной тропиночной сети и смонтировано освещение.

Взято отсюда

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