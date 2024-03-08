В этот весенний день ожидается мокрый снег. Но направление верное — юго-западное

Накануне в Алтайском крае дул пронизывающий ветер, а на улицах было солнечно.

Оттепель в Барнауле.

Однако 8 марта зима решила напомнить о себе. Точнее, чтобы не забывали о том, что “Пришел марток — надевай семь порток”. Но утепляться будет в конце первого месяца весны.

А пока утром в регионе туманно. В большинстве районов ожидается мокрый снег. В Барнауле прогнозируют небольшой снег.

Температура воздуха днем составит от минус 1 до минус 6 градусов мороза.

На юге региона — плюс 4 градуса.

Ветер юго-западный.

Пыльные бури и сумасшедшая весна: какие сюрпризы готовит сибирякам долгожданное время года.

Жара и заморозки

Ожидается переменчивый март, солнечный апрель и май с жаркими днями и последними заморозками.

Самое важное – в нашем Telegram-канале

Взято отсюда

08.03.2024