Уклон вправо, уклон влево — под суд. Как известные блогеры дробят, «моют» и просто тратят миллионы, чтобы не платить налоги

Современные блогеры порой зарабатывают больше многих компаний, и примеры Блиновской, Чекалиных и Митрошиной это подтверждают. Вот только эти звезды марафонов забывают, что и налоги они должны платить так же, как и бизнесмены. Финал этих историй нам известен. А вот как всем им удавалось скрывать от налоговой службы миллионы и почему они все равно попались, рассказала председатель совета Сибирской палаты налоговых консультантов, доцент кафедры финансов и кредита АлтГУ Ольга Титова.

Блогер.

Завел блог — плати налог

Конечно, обычный блогер не становится «вдруг» известным миллионером. Есть определенная грань между простым интернет-пользователем и успешным инфобизнесменом.

«Блогер в первую очередь — физическое лицо, имеющее собственный канал, сайт или страницу в соцсетях. Пока он делится какой-то информацией, рассказывает про свою личную жизнь или не только про свою, он ничем не отличается от пользователя соцсетей, — говорит Ольга Титова. — Но как только охваты по просмотрам его аккаунта становятся большими, ему начинают поступать предложения о рекламе и сотрудничестве. Соответственно, человек получает доход, который необходимо облагать налогом по статье 209 НК РФ».

Копилка. Деньги.

Об обязанности уплачивать налоги именно блогерами в законе прямо не сказано, но на них распространяются нормы, устанавливающие требования уплаты для всех. В том числе пункт 1 ст. 3 НК РФ, который говорит, что каждое лицо должно уплачивать налоги и сборы.

Все блогеры имеют разные источники дохода: одни получают по 50 рублей с донатов от сердобольных подписчиков, а другие зарабатывают миллионы на продаже своих курсов. В зависимости от размера доходов налоговый статус у каждого свой. Блогеры могут выбрать одну из трех форм бизнеса: самозанятость, регистрация в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) или создание юридического лица, например, ООО.

Налоги. Налоговая служба.

«В статусе самозанятого блогер может находиться, пока он выполняет условия, прописанные в Налоговом кодексе. Это отсутствие сотрудников и доход в год до 2,4 млн рублей. Но когда одно из этих условий нарушается, необходимо зарегистрировать другой статус — например, ИП. Регистрация в качестве ООО может понадобиться, если человек ведет совместный канал с несколькими авторами и хочет официально договориться о распределении прибыли от блога», — объясняет эксперт.

Известные всем Елена Блиновская, семья Чекалиных и Александра Митрошина оформили ИП и пользовались упрощенной системой налогообложения (ставка налога по этой схеме составляет 6%), следует из сообщений следственного комитета (СК). Однако, когда их доходы превысили допустимый лимит в 150 млн рублей в год, то они не стали переходить на общий режим, предполагающий уплату НДС и НДФЛ.

Налоги. Деньги.

Бизнес по кусочкам

Валерия Чекалина, известная среди подписчиков как Лерчек, в начале своего пути ничем не отличалась от обычных пользователей соцсетей: делилась снимками еды и совместными фотографиями с мужем и подругами.

В 2016 году у Лерчек родились двойняшки. А вместе с ними и идея нового блога. Чекалина писала о детях, материнских буднях, а также выкладывала рецепты полезных блюд и упражнения для похудения.

Советы по воспитанию и секреты здорового образа жизни имели большой успех среди подписчиков. Аудитория молодой мамы начала стремительно расти. На волне популярности в 2018 году Лерчек провела свой первый и единственный бесплатный фитнес-­марафон.

Валерия Чекалина

Последующие марафоны Чекалиной были уже платными и приносили хороший доход. Настолько большой, что в 2020 году журнал Forbes включил Чекалину в топ-10 российских блогеров, которые больше всех зарабатывают в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Кроме того, блогер запустила свой косметический бренд Letique, который и стал ее основным источником дохода. Выручка с продажи продукции за 2021 год составила 2,8 млрд рублей.

Налоги с доходов от продажи косметики Лерчек платила исправно. Чего нельзя сказать о прибыли с марафонов, которая начала превышать допустимый лимит в 150 млн рублей. Делиться с государством блогеру не хотелось. Поэтому Чекалина поделила бизнес между пятью членами семьи. В итоге доходы поступали на счета блогерши, ее мужа и трех его родственников. Эта позволило ей уклониться от уплаты налогов на сумму 311 млн рублей.

Валерия Чекалина (Лерчек).

По словам Ольги Титовой, дробление бизнеса — самая любимая схема уклонения от налогообложения. Общий бизнес делится на несколько фиктивных компаний, каждая из которых продает одно и то же. Однако покупатели перечисляют деньги в разные фирмы. Пользователи получают нужный продукт, а блогер — прибыль и низкий налог. Все счастливы. Как видно из примера семьи Чекалиных, экономия получается колоссальная.

«Само дробление бизнеса не считается незаконным. Оно активно используется в налоговом планировании или оптимизации бизнеса. В определенных моментах это очень даже рабочий инструмент для того, чтобы организация осталась платежеспособной и могла дальше развиваться», — отмечает эксперт.

Если новые компании отвечают за отдельные части производственного процесса или выполняют какие-то специфические работы, то все в порядке.

Валерия Чекалина (Лерчек).

Вопросы появляются тогда, когда сотрудники, материальные и финансовые ресурсы сосредоточены в одной фирме или постоянно перемещаются между компаниями без нужных на то причин. Некоторые и вовсе пользуются общими телефонами, электронной почтой, IP‑адре­сами и имеют счет в одном банке. Все это буквально кричит налоговой службе о том, что бизнес был поделен искусственно.

Выдало это и семью Чекалиных. 7 марта 2023 года в их дом в поселке Ильинка Лэйнхаус наведались следователи и бойцы ОМОНа. При обысках Лерчек и ее мужу зачитали документы о возбуждении в отношении них уголовного дела. Блогера обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а ее мужа — в пособничестве этому.

Налоги. Деньги.

В середине ноября по решению ФНС супруги выплатили около 500 млн рублей, о чем стало известно со слов адвоката Константина Третьякова. Все ограничения (запрет на доступ в интернет, общение, кроме близких родственников) с Чекалиных сняли в конце декабря.

«В 2023 году президентом был подписан Федеральный закон № 78-ФЗ, согласно которому уголовное дело об уклонении от уплаты налогов может быть прекращено в случае уплаты штрафа или недоимки. Также закон снижает сроки давности по нескольким составам экономических преступлений. Но все зависит от степени тяжести этих преступлений», — объясняет эксперт.

Налоги. Деньги.

Пожелание богатства

К блогерству Елену Блиновскую тоже подтолкнуло материнство. В декрете она увлеклась саморазвитием и личностным ростом и даже училась у мировых экспертов и лайф-коучей, таких как Энтони Роббинс, Джон Кехо, Джон Грей. Более того, прошла программу профпереподготовки в МГУ по направлению «Практическая психология личности в сфере межличностного общения и бизнеса».

Но настоящий секрет успеха открылся Блиновской в 2015 году, когда она устроила шуточный «марафон желаний» среди подруг. Тогда блогер и заметила, насколько это востребовано, и решила выйти на новый уровень. Первые марафоны появились в соцсетях и быстро начали набирать популярность.

Елена Блиновская

Проект стал массовым в 2016 году, а через два года словосочетание «марафон желаний» Блиновская зарегистрировала как товарный знак. Forbes оценивал ее выручку в 2020 году в 330 млн рублей, прибыль — в 200 млн.

О своих реальных доходах «королева марафонов» предусмотрительно не распространялась. Но в интервью Ксении Собчак заявила, что исправно платит налоги, отдавая «не один десяток миллионов».

Судя по всему, платила Блиновская далеко не все, что была обязана. Желая оставить себе побольше, а государству — поменьше, блогер поступила так же, как и ее коллега Чекалина — дробила бизнес между мужем и «неустановленными лицами», согласно данным Следкома. Да так бодро, что под ее контролем оказались 18 организаций и три ИП, применяющих упрощенную систему налогообложения.

Елена Блиновская

Схема оказалась более чем рабочая, и всего за три года (с 2019 по 2021) Блиновская сэкономила 918 млн рублей. Также ее обвиняют в легализации денежных средств в сумме более 43 млн рублей — иными словами, в отмывании денег.

«Популярная версия происхождения термина гласит, что «отмывать» деньги стали в 1920-х годах, когда легендарный мафиози Аль Капоне открыл сеть общественных прачечных для легализации своих доходов, — рассказывает Ольга Титова. — Потратить или положить «нелегальные» деньги на счет в банке не получится. Ведь все крупные банковские транзакции (покупка недвижимости, машины) проверяют службы финансового мониторинга. И если человек не сможет предъявить легальный источник своих доходов, то у него возникнет масса проблем. Поэтому мошенники используют различные схемы, чтобы превратить нелегальные средства в легальные».

Елена Блиновская

Блиновская сеть прачечных не создавала, но нашла, куда применить деньги. Она купила мужу автомобиль и оборудование для его фирмы.

Неудивительно, что очень быстро Блиновской заинтересовались полиция и налоговая служба. Весной 2023 года блогеру инкриминировали уклонение от уплаты налогов с физического лица (НДФЛ) в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК РФ), а также легализацию (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Несмотря на то что Блиновская признала вину в полном объеме и добровольно перечислила в бюджет «значительную сумму», от наказания ее это не спасло. 24 января 2024 года в прокуратуре сообщили о том, что ее поместили в следственный изолятор для женщин № 6 «Печатники» в Москве, в 20-местную карантинную камеру. В СИЗО женщина будет находиться до 26 апреля.

Деньги.

Удобная забывчивость

Пожалуй, самый «небольшой» долг перед государством оказался у блогера Александры Митрошиной — около 120 млн рублей.

За время своей деятельности девушка перепробовала разные направления: и фитнес, и обработку фотографий, и даже защиту прав женщин. Однако успешными оказались ее советы о том, как раскрутить свой бизнес.

Самый известный проект Митрошиной — курс «Инсталогия», в котором она рассказывает начинающим Instagram-блогерам, как вести свою страницу, привлекать аудиторию и зарабатывать на рекламе. Стоят такие знания недешево — от 109 тыс. до 1 млн рублей в зависимости от тарифа.

Александра Митрошина

Также в числе работ блогера — книга о здоровом образе жизни «#Сашин­фитнес. Домашние тренировки и питание», собственное приложение — трекер полезных привычек Move Up и студия подкастов в Дубае, куда Александра переехала в марте 2022-го.

Митрошина не стеснялась делиться с подписчиками фотографиями своей счастливой жизни в соцсетях. Заинтересовалась ими и налоговая служба.

«Если раньше блогеры находились в тени, то сейчас о них много говорят медиа, да и сами инфобизнесмены активно демонстрируют свои доходы в соцсетях. Это и послужило поводом для заинтересованности соответствующих органов, — рассуждает Ольга Титова. — К тому же у налоговой появились дополнительные инструменты для проверок».

Деньги.

В интервью Forbes «мать российского инфобиза» заявила, что у нее и в мыслях не было уклоняться от налогов. Однако ее действия говорят об обратном. Как установили в СК, в период с 2020 по 2022 год девушка заработала с продажи курсов больше допустимого лимита в 150 млн рублей и не перешла на общую систему налогообложения. Чтобы обойти требования законодательства, она перечисляла доходы на расчетные счета подконтрольных ей ИП.

21 марта 2023 года в отношении Александры Митрошиной возбудили уголовное дело. Той же весной блогер выплатила ФНС 127 млн рублей.

Сама Митрошина заявила Forbes, что попала в эту неприятную ситуацию из-за незнания всех тонкостей налоговых вопросов. По мнению Ольги Титовой, такой вариант действительно исключать нельзя:

«Чем крупнее становится бизнес, тем больше он нуждается в квалифицированных кадрах: налоговом консультанте, финансовом директоре. Я считаю, что владельцам бизнеса стоит задуматься об этом как можно раньше, а не ждать вызова на допрос со стороны налоговых органов. Специалисты помогут грамотно выстроить налоговый учет в организации и выбрать лучшую схему ведения бизнеса».

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Взято отсюда

15.03.2024