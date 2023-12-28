На этой неделе в Барнауле приступили к праздничному оформлению районных площадок. Начали ставить елки и развешивать гирлянды. На улицах устанавливают светящиеся яркие объемные фигуры и новые инсталляции, появляются поздравительные плакаты.

Так, в Центральном районе уже радует горожан световая композиция «Фонтан» на площади Баварина. Объемные звезды установили на проспекте Красноармейском и улице Аванесова.

Ведется монтаж световых елей по проспекту Ленина, Змеиногорскому тракту, композиции «Олень» и «Карета» украсят Демидовскую площадь.

В ближайшее время приступят к строительству новогоднего городка на пешеходной зоне улицы Мало-Тобольской.

Центральные улицы района украсят 70 виньеток, 10 баннерных плоскостей с праздничной символикой.

Также оформляются к празднику магазины, рестораны, торговые центры. Наряду с гирляндами и фигурами, установленными снаружи, внутри размещаются тематические фотозоны, например, в ТД «Ультра», магазинах «Тюльпан», «Соцветие». Проводится работа по праздничному оформлению объектов и прилегающих территорий предприятий и организаций, фасадов многоквартирных домов.

Всего в этому году планируют оформить свои здания и территории 20 торговых центров, 136 предприятий потребительского рынка, а также учреждений образования и культуры.

В Октябрьском районе инсталляции цветов и бабочек, выполненные из неона и светодиодных гирлянд, украшают уголок отдыха перед кафе «Лакомка» (пр-кт Ленина, 54), уголки на пересечении проспекта Ленина и улицы Димитрова и на пересечении проспекта Калинина и улицы Кулагина.

Снежинками и гирляндами украшена арка на перекрестке проспекта Комсомольского и улицы Молодежной. Световыми новогодними часами и гирляндами оформлен перекрёсток улицы Советской и проспекта Комсомольского. Перед зданием администрации района работает световой фонтан, в скором времени заработают световые фонтаны на площади Ветеранов и перед гипермаркетом «Алтай».

Украшают район также световые инсталляции новогодних ёлочек, шаров и подарков, установленные на перекрестках проспекта Ленина с улицами Кирова, Димитрова, Молодежной, Союза Республик, на перекрестке проспекта Калинина с улицей Профинтерна.

На опорах наружного освещения по проспектам Ленина, Калинина, Комсомольскому, по улицам Германа Титова, Молодёжная, Профинтерна и 8 Марта размещены более 180 ярких световых консолей.

Традиционно в Железнодорожном районе световыми растяжками украшены улица Молодежная и проспект Социалистический. Привлекают внимание горожан яркие кольца на деревьях у дома №105 по проспекту Социалистическому и в районе дома №131 по проспекту Красноармейскому. А деревья по проспекту Красноармейскому, 86 и проспекту Строителей освещают строб-лампы.

Студентов, обучающихся в главном корпусе АлтГУ (проспект Ленина, 61), каждое утро встречают «Ангелы», а у входа в сквер «60 лет СССР» (пересечение Красноармейского и Молодежной) праздничное настроение барнаульцам создают световые консоли с героями мультфильма «Ну, погоди!».

Студентов Аграрного университета радуют яркие гирлянды, которыми украсили главный корпус вуза.

Торговые предприятия украсили новогодней атрибутикой входные группы.

Вскоре улицы района украсят световые фигуры «Ели» (пересечение проспекта Красноармейского и улицы Папанинцев), «Звезды» (Павловский тракт, 58г), «Фонари» (площадь Советов), «Видеокамера» и «Карета с лошадями» (площадь Победы,1).

В Ленинском районе на пл. Мира уже установили зеленую 12-метровую красавицу. В ближайшие дни большая праздничная ель будет украшена игрушками и гирляндами. На площади будут установлены две деревянные горки для детей, светодиодные фигуры и конструкция «Световой потолок».

Световой иллюминацией будут оформлены стелы по ул.Юрина и пр-кту Космонавтов. На пересечении ул.Антона Петрова/ул.Северо-Западной 2-ой, ул.Малахова/ ул.Советской Армии и на транспортных развязках ул.Малахова/ул.Антона Петрова и ул.Юрина/ ул.Малахова будут установлены светящееся фигуры.

Также на территории района вдоль дорог будут подключены 160 световых конструкций по ул.Георгия Исакова, ул.Антона Петрова, ул.Юрина, ул.Малахова, пр-кт Космонавтов. Дополнительно конструкции будут установлены и подключены по ул.Малахова от ул.Георгия Исакова до ул.Юрина.

По ул.Георгия Исакова (от ул.Попова до ул.Островского) размещена световая конструкция «Снежный потолок» из светодиодной бахромы.

Поздравительными баннерами будет оформлено 13 билбордов и въездная стела по ул.Юрина.

В Индустриальном районе 7 светодиодных конструкций будут установлены на улицах района. Уже смонтированы светодиодные конструкции: «Ель со звездой» (по Павловскому тракту в районе остановки общественного транспорта «Мастерские»), «Корабль» (на площади адмирала Кузнецова по ул.Балтийской, 49), «Театральная маска» (ул.50 лет СССР, 16), «Шишка» (сквер «Взлетный»), в ближайшее время будут установлены светодиодный фонтан «Ажурный» (на пересечении тракта Павловского и ул.Сельскохозяйственной), «Глобус» (ул.50 лет СССР, 12) и «Цветок» (у входа в парк «Лесная сказка» по ул.Энтузиастов, 12в).

5 светящихся золотых арок установлены вдоль домов 253-257 по Павловскому тракту.

103 светодиодные виньетки можно увидеть на опорах уличного освещения по улицам: ул.Малахова от ул.Антона Петрова до ул.Балтийская, ул.Энтузиастов от ул.Попова до ул.Георгиева, ул.Панфиловцев от ул. Энтузиастов до Павловского тракта, ул.Георгиева от ул. 50 лет СССР до Павловского тракта, ул.50 лет СССР от ул.Малахова до ул.Георгиева, ул. Трактовая от ул. Газобетонная до ул. Дальняя, ул. Балтийской от ул. Ускова до ул. Попова, ул. Ускова от ул. Взлетной до ул. Балтийской.

5 праздничных билл-бордов будут размещены по ул.Попова, Малахова, Павловскому тракту, ул.Балтийской, также будут украшены остановочные павильоны общественного транспорта по ул.Попова, ул.Энтузиастов, ул.Лазурной, ул.Власихинской, ул.Новосибирской, ул.Жасминной, ул.Солнечная Поляна, ул.Мамонтова (с.Власиха).

12-метровая ель будет смонтирована в парке спорта А.Смертина, она будет украшена разноцветными шарами, светодинамической иллюминацией и звездой на макушке. В месте расположения ели будут установлены светодиодные конструкции. Светодиодные гирлянды появятся на аллее, ведущей к праздничной площадке, деревья вокруг украсят светодиодные сосульки.

Установка праздничных элементов и фигур в городе еще продолжается. Полностью завершить праздничное оформление районов в соответствие с утвержденной концепцией планируется к 15 декабря.

Взято отсюда