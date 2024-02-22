Звон капели и монет. Насколько и у кого из медиков вырастет зарплата весной 2024 года

Этой весной доходы российских медиков существенно увеличатся. Особенно у тех специалистов, которые трудятся в регионах. Насколько вырастут зарплаты медиков, какими выплатами порадуют специалистов и когда их ждать — в материале altapress.ru.

Медицина. Здоровье. Сердце. Врач. 1 На сколько вырастут зарплаты?

На пленарной сессии Форума будущих технологий президент России Владимир Путин предложил повысить до 50% окладную часть в структуре заработной платы медиков по всей стране.

Сейчас этот показатель в среднем не превышает 40%, сообщает «Ъ». Это свидетельствует о том, что только часть зарплаты работодатель выплачивает специалисту при любых условиях. А остальное — премии и выплаты – считается «переменным компонентом» зарплаты и может расти или падать в зависимости от состояния бюджета конкретной больницы.

«Дополнительные выплаты тоже важны. Но медицинские работники заинтересованы, конечно, в том, чтобы основная часть, оклад был повыше», — отметил глава страны.

«Парламентская газета» сообщает, что всего на зарплаты медиков в 2024 году выделят более 7,5 млрд рублей.

В Алтайском крае разработали законопроект о дополнительных мерах поддержки медиков. 2 Каким будет размер новой зарплаты?

Точные цифры неизвестны, ведь зарплата медика зависит от должности, места его работы и региона, где он трудится.

3 А сколько платят врачам сейчас?

Дмитрий Попов заявил, что в Алтайском крае с прошлого года зарплаты медработников выросли на 13%. На сегодняшний день врач в среднем получает 68 тыс. рублей, средний медперсонал — 37 тыс. рублей, а младший — 34 тыс. рублей.

4 Продолжат ли давать дополнительные выплаты?

Да, допвыплаты сохранятся. В прошлом году их ввели для медиков дефицитных специальностей: врачей и специалистов первичного звена, докторов районных больниц и врачей, работающих на станциях и в отделениях скорой. Они составили от 4,5 до 18,5 тыс. рублей.

Также в Алтайском крае финансовую поддержку получают молодые специалисты в первые три года работы после выпуска из вуза. Участковым терапевтам и педиатрам полагается по 9 тыс. рублей ежемесячно, фельдшерам – по 6 тыс. рублей. Сейчас такие выплаты получают 216 участковых терапевтов, 66 участковых педиатров и 160 фельдшеров. Об этом сообщили в краевом минздраве.

В 2024 году особое внимание обратили на работников районных и участковых больниц малых городов.

Налоги. Деньги. Прибыль. 5 На сколько увеличатся выплаты врачам из маленьких городов?

В городах, где живет от 50 до 100 тыс. человек, врачи будут ежемесячно получать выплаты в размере 29 тыс. рублей, а средние медработники – 13 тыс. рублей.

В поселениях, где меньше 50 тыс. человек, для врачей предусмотрены выплаты по 50 тыс. рублей, а для среднего медперсонала – по 30 тыс. рублей каждый месяц.

6 Когда ждать повышения доходов?

Президент страны заявил, что выплаты медикам из малых городов начнут поступать с 1 марта. Оклад же с сохранением допвыплат повысят с 1 апреля.

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Взято отсюда

22.02.2024