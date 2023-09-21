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Что нового на этой неделе у волонтёрского движения "Надежда" нашего Горняка - ГОРНЯК22
21.09.2023

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Что нового на этой неделе у волонтёрского движения “Надежда” нашего Горняка

ГОРНЯК2201 mins

Время идет, и жизнь волонтёров Горняка тоже не стоит на месте.

По-прежнему идут сборы на нужды для наших солдат, и всё такое же доброе и оживленное общение по делу и просто так протекает в добрейшем чате МОЙ СОЛДАТ (можно вступить)

Хочется порадоваться за то, что многие предприниматели, как и простые граждаене, не остаются безучастны к стараниям и призывам организаторов и тоже оказывают всяческую финансовую помощь в сборах.

В понедельник хозяйка одного известного магазина одежды Наталья передала к холодам бойцам большую партию термоносков, за что ей выражена огромная признательность!

Девочки не устают напоминать жителям города о необходимости помощи и участия

Доброе утро друзья ,доброго дня« НАДЕЖДА»,пусть у всех добрых людей будет все хорошо …ну а мы с вами продолжаем наше общение и работу в группе.Сбор ведем на контакт Ирины Ивановны Ушковой с пометкой платежа « Солдатам» ,парням нужно все абсолютно,хотите сами что считаете нужным принесите на волонтерские центры,которыемнаходятся дк им Островского с 8 до 17 час ,суббота ,воскресенье выходной и магазин «Огонек» ,Миронова 126.Также кто может принести для госпиталей постельные принадлежности и футболки и трико,пожалуйста будем рады…Ваша личная информация тоже необходима…

И эти добрые, искренние слова мало кого оставляют равнодушным. Ежедневно поступают переводы от жителей Горняка, еженедельно опустошаются контейнеры сбора солдатам в магазине Огонёк

Кроме того, каждый день в группе размещают актуальную информацию для близких военнослужащих с контактами и телефонами мест обращения:

ПОДСКАЗКА ОБРАЩЕНИЙ


Портал органов военной прокуратуры https://gvp.gov.ru/gvp/reception/go
Обращение к Шамсаилу Саралиеву;
1. Через официальный Интернет-портал Государственной Думы:  https://priemnaya.duma.gov.ru
2. Через личный сайт: http://saraliev.com/обратная-связь/
Сайт МО РФ;
Личный кабинет Гражданина https://lkg.mil.ru/?appeals
88003011467 номер горячей линии МО, либо 122 , 117
Международный Красный Крест;
Эл. почта:
mos_tracing_services@icrc.org
1.84956265426 
2.Для Москвы: 84954984354
Следственный комитет РФ;
 https://sledcom.ru/reception
Главное военное следственное управление:
Интернет-приемная
http://gvsu.gov.ru/appeals-from-citizens/
По правам человека;
Главная | УПЧ https://ombudsmanrf.org/ (Москальковой)
Обратная связь Анастасии Кашеваровой:
anavoin@lroooir

И, напоследок, хотелось бы прикрепить новую песню Ивана Композитора

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