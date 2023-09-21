Время идет, и жизнь волонтёров Горняка тоже не стоит на месте.

По-прежнему идут сборы на нужды для наших солдат, и всё такое же доброе и оживленное общение по делу и просто так протекает в добрейшем чате МОЙ СОЛДАТ (можно вступить)

Хочется порадоваться за то, что многие предприниматели, как и простые граждаене, не остаются безучастны к стараниям и призывам организаторов и тоже оказывают всяческую финансовую помощь в сборах.

В понедельник хозяйка одного известного магазина одежды Наталья передала к холодам бойцам большую партию термоносков, за что ей выражена огромная признательность!

Девочки не устают напоминать жителям города о необходимости помощи и участия

Доброе утро друзья ,доброго дня« НАДЕЖДА»,пусть у всех добрых людей будет все хорошо …ну а мы с вами продолжаем наше общение и работу в группе.Сбор ведем на контакт Ирины Ивановны Ушковой с пометкой платежа « Солдатам» ,парням нужно все абсолютно,хотите сами что считаете нужным принесите на волонтерские центры,которыемнаходятся дк им Островского с 8 до 17 час ,суббота ,воскресенье выходной и магазин «Огонек» ,Миронова 126.Также кто может принести для госпиталей постельные принадлежности и футболки и трико,пожалуйста будем рады…Ваша личная информация тоже необходима…

И эти добрые, искренние слова мало кого оставляют равнодушным. Ежедневно поступают переводы от жителей Горняка, еженедельно опустошаются контейнеры сбора солдатам в магазине Огонёк

Кроме того, каждый день в группе размещают актуальную информацию для близких военнослужащих с контактами и телефонами мест обращения:

ПОДСКАЗКА ОБРАЩЕНИЙ





Портал органов военной прокуратуры https://gvp.gov.ru/gvp/reception/go

Обращение к Шамсаилу Саралиеву;

1. Через официальный Интернет-портал Государственной Думы: https://priemnaya.duma.gov.ru

2. Через личный сайт: http://saraliev.com/обратная-связь/

Сайт МО РФ;

Личный кабинет Гражданина https://lkg.mil.ru/?appeals

88003011467 номер горячей линии МО, либо 122 , 117

Международный Красный Крест;

Эл. почта:

mos_tracing_services@icrc.org

1.84956265426

2.Для Москвы: 84954984354

Следственный комитет РФ;

https://sledcom.ru/reception

Главное военное следственное управление:

Интернет-приемная

http://gvsu.gov.ru/appeals-from-citizens/

По правам человека;

Главная | УПЧ https://ombudsmanrf.org/ (Москальковой)

Обратная связь Анастасии Кашеваровой:

anavoin@lroooir

И, напоследок, хотелось бы прикрепить новую песню Ивана Композитора