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Алтайский депутат оценил работу частной медклиники в Барнауле

редактор01 mins

Антон Васильев посетил лечебно-диагностический центр “Пигмалион”

Визит Антона Васильева в клинику / Фото: “Пигмалион”

Председатель комитета по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям Алтайского краевого Законодательного Собрания Антон Васильев побывал с рабочим визитом в лечебно-диагностическом центре “Пигмалион”.

Парламентарий осмотрел техническое оснащение и побеседовал с ведущими специалистами. Врачи рассказали Васильеву об организации работы центра.

Антон Васильев отметил доступность медицинской помощи, которую оказывает “Пигмалион”, её качество, а также работу мобильных медицинских бригад, на постоянной основе выезжающих в сёла Алтайского края.

В ходе встречи депутат также передал некоторым из врачей государственные награды.

  • Алтайский депутат оценил работу частной медклиники в Барнауле

  • Алтайский депутат оценил работу частной медклиники в Барнауле

  • Алтайский депутат оценил работу частной медклиники в Барнауле

  • Алтайский депутат оценил работу частной медклиники в Барнауле

  • Алтайский депутат оценил работу частной медклиники в Барнауле

  • Алтайский депутат оценил работу частной медклиники в Барнауле

Визит Антона Васильева в клинику / Фото: “Пигмалион”

Напомним, в начале июня “Пигмалион” посетили представители Межрегиональной Ассоциации “Сибирское Соглашение” – первый заместитель председателя исполкома Наталья Донская и руководитель департамента социального сектора, профессор д.м.н. Елена Потеряева. Они прибыли в Барнаул, чтобы пообщаться с коллективами нескольких учреждений здравоохранения, в том числе и “Пигмалиона”. Тогда с руководителем клиники Алексеем Маликовым они обсудили развитие выездной медицины, столь важной для жителей отдалённых районов края. 

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