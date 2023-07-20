Бежать или лежать? Психолог о том, какой отдых лучше помогает восстановиться

Чтобы всегда быть в тонусе, мозг нужно правильно “кормить”. Рассказываем, как

Отдых – самая важная часть любой работы. Звучит абсурдно, но это так. Уставшие, перегруженные, “потухшие” люди теряют интерес к жизни. Им тяжелее дается решение производственных задач, снижается градус искренности, тепла и взаимопонимания в отношениях с друзьями и близкими. Кто-то становится раздражительным и агрессивным, другие впадают в депрессию и апатию. Вот почему, когда говорят про полноценный отдых, подразумевают восстановление не только физических сил, но и эмоционального ресурса, который бы мотивировал на достижение отличных результатов. Но почему одним для эффективной перезагрузки и подзарядки нужны покой и любимый диван, для других же лучший отдых – это буря новых впечатлений и ураган ярких эмоций? “Все дело в мозге”, – объясняет нейропсихолог Лариса Головина.

Игры разума

Если бежать много часов без остановки, то в какой-то момент любой даже самый выносливый и подготовленный спортсмен рухнет: его физический ресурс будет исчерпан. В рабочей сфере подобная ситуация практически невозможна. А вот загнать себя эмоционально – вполне реально.

Стресса в нашей жизни становится все больше, а значит растет и эмоциональная усталость. Если своевременно не давать организму разрядки, наступит депрессия или случится нервный срыв. Вот почему не физический, а эмоциональный отдых играет ключевую роль в поддержании тонуса и работоспособности. Мало просто выспаться, нужно уметь отвлечься от собственных мыслей, эмоций, переживаний.

“Всеми процессами в нашем организме руководит мозг, а его работа не останавливается ни на секунду – такова уж его природа. Мозгу все время нужно обрабатывать какую-то информацию. Он к этому стремится, этого ищет. Он с ней играет. Какую информацию вы ему подсунете, с той он и будет играться, и игры эти, порой, бывают весьма изощренными”, – интригует Лариса Головина.Когда в “топку” психики ничего нового, отличного от прежнего, долгое время не попадает, мозг начинает перебирать мозаику ваших внутренних переживаний, превращать их в страхи, растить их и делать все более реалистичными. Именно так возникают панические атаки.

Этим же объясняются, например, сеансы “выноса мозга” на пустом месте сидящими в декрете женщинами своим мужьям. По этой же причине люди, долгое время находящиеся в полной изоляции, заключении, нередко сходят с ума – в истории есть множество тому примеров.

Поэтому лучший отдых для мозга – не уснуть, не отключиться, не зависнуть, а – смена деятельности.

“Почему, когда ребенок начинает скучать, хандрить, ныть, мы говорим ему – займись делом? Потому что это работает! Новая пища для ума заставляет мозг переключиться с пережевывания себя на продуктивную ее обработку”, – объясняет эксперт.

Внутри и снаружи

Однако же, вкусовые предпочтения у всех разные. Как писал классик: один любит арбуз, другой – свиной хрящик. Ровно также работают и ментальные механизмы выбора деятельности для отдыха и перезагрузки. По большому счету их два: экстернальный и интернальный.

Экстернальной нервной системе, чтобы поддерживать состояние работоспособности, нужно опираться на информацию, поступающую извне. “Если я в отпуск никуда не поехал, считай, что не отдохнул!”, – говорят они.

“Экстерналы “кормятся” впечатлениями. Ради них они готовы преодолевать тысячи километров, порой, превозмогать бытовой дискомфорт и даже физическую боль. Пролежать отпуск на диване? Смерти подобно! Такие люди активны, заинтересованы в контактах. Через это заряжается их психика, только так они способны быстро и гарантированно вернуться в ресурсное состояние”, – говорит Лариса Головина.

Обладатели интернального типа психики, напротив, направлены в себя. Собственная внутренняя жизнь является для них главной фабрикой впечатлений.

Интерналам не нужно много видеть. Рассказ путешественника может удовлетворить его в большей степени, чем собственный вояж. Достаточно пары фраз, чтобы дать такому человеку богатейшую пищу для психической работы. Более того, от чрезмерного общения их психика истощается.

“И если собиратели впечатлений не особо разборчивы в их природе – даже не очень интересная экскурсия для них может стать поводом бурного обсуждения, то интерналы на все подряд не бросаются, им очень важно, чтобы новая информация совпадала с вектором их личной направленности”, – поясняет эксперт.

Вкусно – не точка

Однако эти два типа нервной системы – яркие формы, можно сказать, крайние ее проявления. В реальности же психика человека не статичный механизм, она меняется в течении жизни.

Возьмем, к примеру, пару, в которой жена экстернал, а муж интернал. Допустим, они сумели договориться, и жена научилась путешествовать одна. Но однажды, денег на очередную поездку не оказалось. И очутившись на даче или где-нибудь на берегу окрестного озера вместе с мужем, она вдруг поняла, что такой отдых ей тоже доступен и даже приятен.

Взаимодействуя с близкими, человек волей-неволей отчасти усваивает особенности их психики, его мозг учится обрабатывать информацию в новых форматах. Общение – это эффективная развивающая среда, механизм, который усложняет поведенческие стратегии людей.

“Пробуя разные стратегии, мы не пытаемся стать поведенческими универсалами, как не пытается стать блюдоманом человек, дегустирующий множество блюд национальной кухни в путешествии. Скорее, это про гурманство, про лучшее понимание себя, про разборчивость и удовольствие, – считает Лариса Головина.

Пятно адреналина

В то же время, и само строение мозга как осязаемой физической субстанции, также обуславливает склонность к смене деятельности по определенному типу. Как из-за нарушения обмена веществ человека тянет на солененькое/сладенькое/кисленькое, так и наличие определенных особенностей мозговой структуры может объяснить, почему одних тянет прыгать с парашютом, а других часами зависать с удочкой в лодке.

Речь идет о нейромедиаторах, биологически активных веществах, передающих сигналы от нервных клеток к нейронам, чувствительным к ним. Когда однотипные нейроны группируются в одном месте, это их средоточие становится значимой структурой мозга. Самый яркий и показательный пример работы этого механизма – нейромедиатор адреналин. Скопление чувствительных к нему нейронов ученые называют голубым пятном – буквально потому, что их цвет на фоне серой массы мозгового вещества выглядит голубым.

“Считается, что если человек склонен к риску, то ему не хватает адреналина. На самом деле все ровно наоборот. Чем больше голубое пятно, тем более чувствителен мозг к эффектам, сопровождающим выброс адреналина. Главный из них – ощущение чувства триумфа от преодоления препятствия. Для нервной системы это становится значимым событием, она будет искать таковые, стремиться повторять этот опыт снова и снова, в том числе и в проявлениях работы и отдыха, – поясняет нейропсихолог.Кто-то будет искать адреналин в экстремальных видах спорта, кто-то – в азартных играх, блефуя или маньяча*.

Но опять же благодаря подвижности нашей психики эти пристрастия могут меняться в течение жизни по форме, оставаясь неизменными по сути.

Например, рождение ребенка у адреналинщика может перестроить его с радикально экстремальных видов отдыха на те, что позволят безопасно пощекотать нервы всей семьей.

“Если, к примеру, ты родился уточкой, то оставайся уточкой до конца своих дней – наслаждайся, плавая, ныряя, летая. Но если в какой-то момент тебе захотелось пробежаться рядом с котенком, вдруг окажется, что и бегать ты тоже умеешь и даже можешь получить от этого удовольствие в моменте. Твоя психическая жизнь станет ярче, но уточкой от этого ты быть не перестанешь”, – уверена Лариса Головина.

*Термины игры в покер.

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