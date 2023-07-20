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Более 30 человек заболели корью в российском селе

редактор01 mins

Все инфицированные не были привиты

Фото: amic.ru

31 человек заболел корью в селе Средняя Елюзань Пензенской области, сообщили в Минздраве региона.

По словам замминистра здравоохранения Марины Воробьевой, сейчас идет пик заболеваемости. В стационаре лечение получают 13 человек, 7 наблюдаются амбулаторно, 11 зараженных уже выздоровели.

Также Воробьева отметила, что все инфицированные не были привиты.

“В 100% случаев заболевают непривитые лица. Как показала практика, сейчас в стационаре находятся именно те, кто не проходил вакцинацию”, – пояснила заместитель.

Чем опасна корь и как ее лечат?

Болезнь может вызывать серьезные осложнения вплоть до летального исхода: пневмония, отек мозга, синдром крупа, слепота. Особенно опасна корь для беременных, так как она способна привести к врожденным дефектам плода.

Передается инфекция воздушно-капельным путем. Период инкубации составляет 1–2 недели. Потом проявляются кашель, насморк, конъюнктивит, слабость, светобоязнь, температура до 39 градусов, белые пятна на слизистой щек, а на 4–5 день – сыпь по всему телу.

Специфического лечения кори при этом не существует. Больного изолируют на время болезни, ему показано обильное питье, жаропонижающие и покой. Единственный способ защититься от кори – вакцинироваться.

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