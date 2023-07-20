В Екатеринбурге – вспышка менингита, два человека скончались. Что об этом известно?

Почему от этого заболевания так быстро умирают и можно ли заразиться через посылку?

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В Екатеринбурге зафиксировали вспышку менингита, сообщает местное управление Роспотребнадзора. Случаи заболевания регистрируют в распределительном центре маркетплейса Ozon. Выявлено уже семь зараженных. Как сообщили в региональном Минздраве, есть и умершие. Причем от момента выявления инфекции до смерти сотрудников прошло не более суток.

Рассказываем, что известно о вспышке менингита в Екатеринбурге, почему болезнь так стремительно приводит к летальному исходу, какие у неё симптомы и есть ли риск заразиться через посылку.

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Что за вспышка произошла в распределительном центре Ozon в Екатеринбурге?

Нескольким сотрудникам распределительного центра Ozon в Екатеринбурге, находящемся на территории логопарка “Кольцовский”, поставили диагноз “менингит”. Об этом 5 июля сообщило управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

“В связи с регистрацией случаев менингококковой инфекции среди сотрудников распределительного центра “Озон” (город Екатеринбург, территория логопарка “Кольцовский”) специалистами управления Роспотребнадзора по Свердловской области организован комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий”, — говорится в сообщении.6 июля стало известно, что уже есть и сотрудники, которые умерли от менингита.

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Сколько человек заразилось менингитом в Екатеринбурге?

По официальным данным, пока зарегистрировано семь случаев менингита. 3

Сколько человек умерло от менингита в Екатеринбурге?

Telegram-канал Baza пишет о двух смертельных случаях. По его данным, погибли 21-летняя девушка и 46-летний мужчина, оба – сотрудники распределительного центра. В сообщении говорится, что у обоих инфекция протекала молниеносно: они скончались менее чем через сутки после попадания в больницу. Один сотрудник поступил в больницу 25 июня (умер на следующий день), а другой – 1 июня (умер в тот же день). Позже изданию URA.RU подтвердили эту информацию в пресс-службе Минздрава Свердловской области. 4

Менингит – что это за заболевание?

Менингитом называют воспаление оболочек головного или спинного мозга. Недуг может быть вызван как вирусной, так и бактериальной инфекцией. Менингококковый менингит, вспышку которого зафиксировали в Екатеринбурге, вызывается бактерией neisseria meningitidis (менингококк). 5

Чем так опасен менингит и почему от него умирают?

Менингит – острое заболевание, которое требует немедленной госпитализации. Нередко инфекция может приводить к летальному исходу. Причем наиболее распространенным и опасным недугом считается именно бактериальный менингит. Опасность в том, что бактериальная капсула при попадании в организм стремится как можно быстрее добраться до головного или спинного мозга. В этом случае появляются крайне тяжелые осложнения. Например, у больного может развиться острый бактериальный шок: температура повышается, тело покрывается сыпью, начинаются судороги и пациент впадает в кому. Велик риск, что он скончается, так и не приходя в сознание. Другие тяжелые осложнения, которые могут возникнуть при менингите – эпилепсия, потеря слуха и зрения, ишемический инсульт. 6

Какие симптомы у менингита?

Поскольку возбудителей, вызывающих менингит, много, то и симптомы могут заметно отличаться. К общим проявлениям бактериального менингита относят:

холодные конечности;

суставные и мышечные боли;

учащенное дыхание;

диарею;

темно-фиолетовую или красную сыпь.

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Как можно защититься от менингита?

Самый надежный способ – вакцинация. Прививки, дающие иммунитет к менингококку, давно существуют и широко используются. Известно, что менингит наиболее распространен в странах со слабой иммунопрофилактикой. 8

Можно ли заразиться менингитом через посылку?

Судя по всему, нет. Об этом уже заявили в Роспотребнадзоре. Кроме того, о невозможности заразиться через посылку говорят и иммунологи. Как рассказал изданию “НГС” иммунолог Николай Крючков, подхватить инфекцию можно только от людей, которые работают в пункте выдачи. “Если говорить о выживаемости вируса вне человеческого тела, то он и правда может некоторое время оставаться на посылке, на которую чихнул зараженный человек. Но это не критичный путь передачи: если посылка едет в течение нескольких дней, то никакого вируса на ней уже не будет. Однако если вы придете забирать посылку в маркетплейс, в котором распространилось заболевание, то риск столкнуться с переносчиком и заболеть есть”, – цитирует врача издание.Как говорят специалисты, вирус менингококка живёт на открытом воздухе не более получаса. Если же на него воздействуют солнечные лучи, он и вовсе погибнет за несколько минут. Тем не менее, екатеринбуржцы встревожены и не спешат забирать свои посылки, пишет URA.RU. “Пришла посылка, но забирать ее пока опасно. Посмотрим, что дальше будет. Не хотелось бы заразиться такой серьезной болезнью, которая, между прочим, может привести к инвалидности или даже смерти”, – цитирует издание одного из горожан. 9

Что делают в Екатеринбурге, чтобы остановить вспышку менингита?

Специалисты Роспотребнадзора уже определили границы очагов заражения, а также установили круг контактных лиц заболевших. Сообщается, что проходит дезинфекция помещений, а также медицинский осмотр и обследование контактных. Обследовали уже почти 400 человек. Кроме того, сотрудников распределительного центра массово вакцинируют. По данным Telegram-канала Baza, прививки поставили уже около ста человек.

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