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Доступно, удобно, качественно. Как выбрать семейный медицинский центр в Москве

редактор01 mins

Обратите внимание на сеть медцентров “Семейный доктор”

Доктор / Фото: senivpetro / Freepik

Медицинский центр для всей семьи – востребованный формат услуг в условиях большого города. Не случайно именно в Москве появилась сеть семейных медицинских центров – “Семейный доктор”. Именно многопрофильность, высокий уровень качества услуг и обслуживания пациентов, широкий выбор программ медстрахования привлекает клиентов.

Для всей семьи

“Семейный доктор” – частная сеть многопрофильных клиник для детей и взрослых. Это 15 поликлиник в разных районах города Москвы, где оказывают услуги по 60 медицинским специальностям. Есть собственный клинический многопрофильный госпитальный центр. А также специализированная детская поликлиника, клинико-диагностическая лаборатория, где проводятся свыше 100 видов исследований, необходимых для правильной диагностики.

Клиентам сети семейных медицинских центров доступны услуги стоматологии и протезирования, косметологии и реабилитации после болезней и операций. Для экстренных случаев и неотложной медпомощи есть частная круглосуточная скорая помощь.

Преимущества

Преимущества сети семейных медицинских центров: 

  • доступность для клиента. Всегда можно выбрать ту поликлинику, которая ближе всего к дому или работе;
  • меньше период ожидания приема специалиста. Врач уделяет больше времени пациенту, что позволяет точнее определить причину недуга и назначить лабораторные исследования, провести обследование при помощи современных средств диагностики и применить наиболее эффективные методы лечения;
  • каждый специалист клиники заинтересован в том, чтобы пациент остался доволен качеством обслуживания и медуслуг;
  • больше возможностей найти специалиста именно того профиля, который необходим пациенту;
  • крупный и средний бизнес, в том числе страховой, охотнее имеют дело с серьезной компанией, оказывающей услуги в рамках ДМС и профилактических осмотров;
  • постоянным клиентам сети медучреждений выгоднее сохранять лояльность благодаря широкому выбору тарифов на обслуживание, системе скидок, акций. 

Сеть семейных медицинских центров способна быстрее внедрять инновационные методики диагностики и терапии, приобретать современное оборудование, материалы и медпрепараты.

Удобство пользования медицинскими услугами

У пациентов сети “Семейный доктор” есть электронные медкарты. Записаться на прием к специалисту, ознакомиться с историей назначений лекарств и лабораторных исследований, получить любую другую информацию каждый из них может в своем личном кабинете. Никаких очередей.

Качество услуг обеспечивается не только современным оборудованием и методиками, но и опытом врачей и специалистов, работающих в сети клиник. Здесь есть врачи высшей категории, а также кандидаты, доктора медицинских наук.

АО “Семейный доктор”

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Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

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