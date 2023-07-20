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Иммунолог рассказала, реально ли навсегда избавиться от аллергии

редактор01 mins

Это заболевание — защитная реакция организма на определенные белки

Фото: unsplash.com

8 июля в России отмечали Всемирный день борьбы с аллергией. Патология очень неприятная: она приносит с собой отеки, насморк, зуд в глазах и другие неприятные симптомы. Аллергоолок-иммунолог сети клиник Фомина, научный сотрудник лаборатории иммунопатологии, Института молекулярной медицины, Сеченовского университета Ксения Рябова рассказала “Секрету Фирмы”, можно ли избавиться от заболевания навсегда.

Как отметила эксперт, аллергия — защитная реакция организма на определенные белки.

“Наше тело решает, что определенная последовательность аминокислот (а белок состоит из них) так опасна, что необходимо избавиться от этого любой ценой. Запускается каскад иммунных реакций, который заканчивается выбросом различных медиаторов воспаления, включая гистамин”, — рассказала врач.

Она отметила, что со временем аллергия расширяет и число аллергенов, и количество слизистых, которые раздражаются при контакте.

Лечение симптомов

Есть два вида терапии: симптоматическая и этиотропная. Первая направлена на подавление симптомов, а вторая — на причину их возникновения.

“При введении в организм причинно-значимого аллергена в малых нарастающих или малых стандартизированных дозах, мы постепенно формируем толерантность, то есть невосприимчивость к этому аллергену”, — пояснила Рябова.

Пока полностью избавиться от заболевания не получается, однако в будущем такая возможность может появиться.

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