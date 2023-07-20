Не вешалка для фантазий. Психолог раскрыла главный секрет счастливых семей

За картинкой благополучия может скрываться много боли

Семья – один из древнейших и важнейших социальных институтов. В обществе еще не существовало классов, наций и государств, а люди уже объединялись в союзы, призванные так или иначе упорядочить межличностные и сексуальные связи. О колоссальной ценности семьи говорит и происхождение этого слова. “Семья” – символ продолжения рода. Семь Я – минимум столько человек, согласно представлениям наших предков, должны жить в Доме, чтобы воспитать достойное поколение, обеспечить сохранение и передачу опыта и традиций. А слово “сЬмь” у древних славян означало “личность”, “я сам”, а значит, семья – это еще и про полноценное духовное и психологическое развитие каждого человека. Семейный психолог Анастасия Бовина рассказала amic.ru, в чем секрет по-настоящему крепких и счастливых отношений и когда расставание – это лучший выход.

– Зачем вообще нужна семья?

– Семья – это не просто объединение людей, которое помогает решать какие-то общие вопросы практического толка. Хотя очень долгое время по большому счету так оно и было.

Например, в первобытные времена в семье элементарно было легче выживать. Браки могли заключаться и как взаимовыгодные коммерческие или политические союзы – и супруги до свадьбы могли даже ни разу не видеть друг друга. Все это по большей части были функциональные, объектные отношения. Любовь и психологическая близость в таких семьях были редкостью, скорее, стечением обстоятельств. Мы же с вами живем в изобильное и условно безопасное время. Современная женщина может самостоятельно не то что вырастить потомство, но и зачать ребенка без физического участия мужчины, успешно реализуясь при этом в профессии, бизнесе и/или политике. А у современных мужчин не болит голова о домашних заботах – их решают стиральные машины, роботы-пылесосы и прочие мультиварки. Но семьи-то при этом никуда не исчезли. Потому что семья – это не только про общие цели, а, прежде всего, про единство духа, общность интересов, про живое общение и одобрение, про теплоту и глаза, глядящие с любовью и искренним участием. Семья – это гораздо шире, чем брак, как формальный союз. – Тогда почему так много браков сейчас распадается? – Во-первых, изменились социальные нормы. Одиночество больше не осуждается, как раньше. В советское время “разведенка” и “бобыль” были ругательными словами, за сохранение семей боролись целыми коллективами, а за разводы песочили на партсобраниях. Сейчас легитимная позиция многих молодых людей – вообще не вступать в брак (а, порой, и не рожать детей): так проще, меньше ответственности.

Кроме того, молодое поколение по большей части инфантильно, ожидания от партнера слишком завышены. Раньше как: умеет мужик пахать и сеять, женщина прясть и готовить – ну и хорошо. А современные супруги – явление разностороннее. Они должны быть и в делах успешными, и любовниками хорошими, и собеседниками интересными и много кем еще друг для друга. И в целом все должно быть, как на фото в соцсетях: подарки, ужины при свечах, лепестки роз в ванной, путешествия. Но семья – это не вешалка для фантазий, жизнь в браке состоит не только из романтики, по большей части это быт и рутина. – По каким признакам можно понять, что в семье нет счастья? – Это видно по мимике, жестам, по тому, как взаимодействуют члены семьи, как стоят или сидят относительно друг друга, часто ли прикасаются друг к другу, посылают ли теплые взгляды, проявляют ли уважение к словам друг друга и так далее.

Такие картинные семьи, которые договорились не выносить сор из избы, понятны не только профессиональным психологам, даже обычный человек может интуитивно почувствовать фальшь в отношениях – губы могут улыбаться, но тело никогда не врет.

“Лакмусовая бумажка” в этом смысле – дети. Частые болезни без реальных поводов, асоциальное поведение (приворовывает), агрессия- все это способы переключить на себя внимание родителей, снять напряжение в семье, разрядить обстановку. – Если у ребенка не было семьи или была неполная, как это отразится на его личности? – Для психики семья как модель взаимодействия мужчины и женщины с одной стороны и мини-модель мира с другой, – это один из ключевых образов, по которым человек учится выстраивать отношения. Наличие хотя бы одного родителя – пусть и ущербный, но не безнадежный случай. Это однозначно лучше, чем вообще не знать никакой семьи. Почему многие детдомовцы, получив квартиру от государства, ведут деструктивный образ жизни? Просто их никто не научил. Важно, чтобы в жизни любого ребенка был человек, к которому сформировалась бы психологическая привязанность, который бы искренне интересовался его жизнью, стал источником доверия и авторитета. Пусть это будет воспитатель, бабушка, дядя, тренер – хоть кто.

Да, по сути, это – “заменитель” папы и мамы, но чувство привязанности должно быть реализовано обязательно. Человек, который ее не испытал, никогда не будет ценить людей, и в первую очередь – себя, и своим деструктивным поведением он прежде всего себя и разрушает.

– Часто от многодетные родители говорят: “Да, я не могу купить дорогие модные джинсы своим десяти детям, зато я дарю им море любви”. А ребенок при этом чувствует себя белой вороной среди сверстников. Все же как лучше?

– Лучше, когда золотая середина. Финансовое благополучие – это очень важная составляющая семьи. Если ребенка в школе гнобят за внешний вид, он испытывает стресс, винит в этом родителей, о каком доверии и эмоциональной привязанности может идти речь? Это, кстати, не только детей касается. Это в целом про жертвование своими интересами и про единство целей. Например, в паре один супруг хочет домик в деревне, а второй стремится реализовать себя как житель мегаполиса, где жизнь бьет ключом. Тут как раз материальное благополучие поможет решить конфликт интересов: жить в городе и иметь загородный домик для отдыха.

И важно не забывать про такой аспект семейной жизни, как взаимная ответственность всех ее членов. Можно ребенка растить в тепличных условиях, выполнять все его капризы, отказывая себе во всем, и вырастить эгоиста. А можно сделать его активным участником этой истории. Так, подросток может пойти и подработать – ничего страшного в этом нет, это помогает взрослеть и прививает правильные ценности, в том числе и уважение к родителям. А можно сойтись на договорных отношениях: ребенок берет посильную, но значимую часть обязанностей по дому на себя, а родитель решает вопрос с покупкой модных джинсов. Главное помнить, что семья – это не про жертву, а про доверие, готовность обсуждать и договариваться.

– А стоит ли терпеть друг друга ради детей?

– Все индивидуально. Если ваш партнер – прекрасный человек, хороший отец, любит детей и к вам относится с уважением, а вы его просто не любите, то может, и стоит. Хотя бы ради того, чтобы дать детям модель полной семьи, вспомним: раньше браки создавались из рациональных побуждений.

Если же в семье абьюз, насилие или зависимость одного из супругов, терпеть точно не стоит, тем более “ради детей”. Каждый раз, видя, как родители ругаются, проявляют неуважение друг к другу, ребенок получает психологическую травму, которая аукнется во взрослой жизни комплексами и страхами либо агрессией.

– Кому больше нужна семья – мужчинам или женщинам?

– И тем, и другим. Человеку нужен человек, тот, с кем можно разделить горе и радость, богатство и бедность, болезнь и здравие. Мы с вами живем в век индивидуализма. Технически человек может прожить один, не выходя из дома: зарабатывать деньги, совершать покупки, общаться в соцсетях. С одной стороны, это удобно, но с другой – именно сейчас, как никогда прежде, стало очень много депрессивных расстройств.

Основные сложности в семьях бывают не из-за денег или разногласий по бытовым вопросам. Главная проблема в том, что люди не умеют договариваться. Елейных семей без ссор и конфликтов не бывает, столкновение интересов будет происходить неизбежно, ведь все мы разные. Но бежать от них не стоит.

Если люди умеют разговаривать, слушать и слышать друг друга, умеют понять, что другой человек может воспринимать мир как-то иначе и это нормально, то эта семья точно продержится долго.

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