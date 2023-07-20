Перелом шеи и паралич. Хирург о том, как любители нырять в воду становятся инвалидами

После “травмы ныряльщика” человека не парализовало – это невероятное везение, рассказывает нейрохирург Евгений Черданцев

Фото: КГБУЗ “Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи”

Ежегодно с открытием купального сезона у нейрохирургов краевой клинической больницы медпомощи (ККБСМП) становится намного больше работы. Всё из-за любителей понырять в малознакомые водоёмы, рассказывает завотделением нейрохирургии Евгений Черданцев. По его словам, такие забавы очень часто оборачиваются “травмой ныряльщика”. Так врачи называют переломы и вывихи шейного отдела позвоночника, из-за которых человек или умирает, или навсегда остаётся парализованным.

Только за июнь 2023 года в БСМП поступило шесть человек с “травмой ныряльщика”. О том, как один неосторожный прыжок может поставить крест на всей жизни человека, – в материале amic.ru.

“Только глазами может моргать”

Сейчас в отделении нейрохирургии БСМП лежит два пациента с “травмой ныряльщика”. Одному из них невероятно повезло, а второй, если и сможет вернуться к нормальной жизни, то только благодаря волшебным рукам врачей.

Так, молодой мужчина прыгнул в воду и ударился об дно головой. Итог – вывих шейного позвонка. Но каким-то чудом спинной мозг не пострадал.

“Повезло человеку – никаких проявлений травмы нет. Случился вывих, мы его вправили, прооперировали. Скоро снимем швы и будем пациента выписывать. Но это огромная редкость, чтобы так благополучно всё закончилось”, – рассказывает Евгений Черданцев.

Фото: amic.ru

Второй пациент – 15-летний подросток, который решил сигануть в воду с моста в неглубоком месте. После удара головой об дно мальчика полностью парализовало. Моргать глазами – это почти всё, что он мог в момент попадания в больницу.

Несколько дней назад подростка прооперировали – установили в шейный отдел позвоночника специальную металлическую конструкцию, чтобы уменьшить давление на спинной мозг. После хирургического вмешательства мальчик начал восстанавливаться.

“После операции уже видим положительную динамику. Восстанавливается движение в руках, появилась чувствительность в ногах. Есть перспектива полного восстановления”, – рассказал нейрохирург отделения Евгений Рольгейзер.

Впрочем, гарантий, что подросток вернется к нормальной жизни, никто дать не может.

Ни пошевелиться, ни вдохнуть

На самом деле, повезло обоим пациентам, подчеркивает Черданцев. По его словам, после удара головой об дно большая удача – это просто выжить. Часто прыжок в воду просто заканчивается летальным исходом еще до приезда врачей.

“Прогноз зависит от тяжести травмы, которая случилась изначально. При переломе позвоночника спинной мозг повреждается в 60-70% случаев. А если он поврежден, то последствия в любом случае неизбежны. Если повреждение большое, то исход уже будет неблагоприятным. Пациент останется с параличами, парезами и так будет пожизненно”, – рассказывает завотделением.

Фото: КГБУЗ "Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи"

Термин “травма ныряльщика” появился, поскольку все эти повреждения очень похожи друг на друга. Ныряя в незнакомом месте, люди бьются головой об дно или лежащие на нем камни, коряги и металлические предметы.

Как правило, при этом разрушаются четвертый, пятый и шестой позвонки шейного отдела. Позвоночный канал деформируется, спинной мозг травмируется или сдавливается костями. Парализовать может не только руки и ноги, но и внутренние органы. Бывает, после удара о дно водоёма у человека просто останавливается дыхание.

Ежегодно только в БСМП с травмой ныряльщика поступает около 30 человек за купальный сезон.

Хочешь жить – не ныряй

Похожи и обстоятельства, при которых люди ломают себе шею. По словам Черданцева, чаще всего с травмой ныряльщика в БСМП поступают подростки или молодые люди. Ннередко такое экстремальное купание сопровождается распитием алкогольных напитков.

Мера предосторожности очевидна – просто не нырять в воду с большой высоты. А для тех, кто не представляет без этого свой досуг у воды, алтайский Минздрав опубликовал несколько простых правил:

избегать купания в незнакомых местах, специально не оборудованных для этой цели;

в незнакомом водоеме необходимо исследовать его глубину и состояние дна;

не прыгать в воду во время шторма;

отказаться от ныряний в нетрезвом состоянии.

Если трагедия случилась на ваших глазах, ни в коем случае нельзя самостоятельно вправлять вывихи или активно перемещать пострадавшего. Нужно вытащить человека из воды, положить его на спину, вызвать скорую помощь и дожидаться приезда врачей.

О том, при каких еще обстоятельствах жители Алтайского края ломают себе спины и шеи и как врачи ставят таких пациентов на ноги, читайте в материале amic.ru.

Источник