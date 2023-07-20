ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
Главный следователь России затребовал доклад по уголовному делу о противоправных действиях таксиста в отношении пассажирки в Алтайском крае
Образование
Выпускникам кафедры «Цифровые финансы» вручили дипломы
Образование
Олимпиадники выбирают Алтайский государственный университет
Здоровье
В США ребёнок застрелил свою беременную мать и нерожденного брата.
Образование
Как в Алтайском крае проходит приемная кампания в вузы
Здоровье
В Алтайском крае тушат лесной пожар в Угловском районе

Коллекция категорий

Бизнес62 News
Здоровье83 News
Новости Алтай141 News
Новости Горняк61 News
Образование62 News
Общество108 News
Объявления56 News
Политика75 News
Спорт69 News
У вас есть новость? Присылайте!
объявления

Планктон, опасный для мозга и почек, нашли в российской воде

редактор01 mins

Пока обнаружили его только рядом с Владивостоком

Фото: pxhere.com

В воде возле Владивостока ученые нашли следы микроводорослей псеводницший. Об этом сообщают “Известия”.

Водоросли содержат нейротоксин домоевую кислоту. Вещество попадает в организм человека при употреблении моллюсков и ракообразных.

Оно обладает стойкостью к теплообработке, а также способно нарушить работу головного мозга и почек. Противоядия от этой кислоты нет.

Пока концентрация вещества в воде не критическая, но ученые предупреждают о тенденции к ее увеличению. 

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News