Томенко рассказал, как в крае борются с последствиями оптимизации здравоохранения
Это одно из ключевых направлений работы властей Алтайского края
Фото: Антон Федотов
В Алтайском крае ежедневно занимаются вопросами, связанными с улучшением здравоохранения. Об этом губернатор региона Виктор Томенко рассказал в своем Telegram-канале.
“Развитие системы здравоохранения края, борьба с последствиями оптимизации, которую мы остановили пять лет назад, – одно из ключевых направлений работы”, – подчеркнул Томенко.
В частности, в городах и селах строят и ремонтируют медицинские учреждения, вводят новые меры поддержки для медиков, чтобы побороть дефицит кадров.
“Делаем медпомощь в крае, даже в самых отдаленных территориях, качественнее и доступнее”, – указал глава региона.
Томенко отметил, что в Алтайском крае самая большая сеть медучреждений в Сибири – это требует больших расходов. Поэтому власти региона находятся в постоянном контакте с Минздравом РФ.
Напомним, 21 июля министр здравоохранения России Михаил Мурашко находится с рабочим визитом в Алтайском крае. Вместе с Томенко он осмотрел долгожданную поликлинику № 14, которую скоро должны открыть, и место строительства нового хирургического корпуса Алтайского краевого клинического центра охраны здоровья материнства и детства.