10 000 шагов к жизни и здоровью!

1 октября на лыжной базе «Динамо» (Змеиногорский тракт 36) в рамках Всероссийского дня ходьбы при поддержке администрации города Барнаула и Министерства здравоохранения Алтайского края пройдет Всероссийская акция «10 000 шагов к жизни». Официальная церемония открытия пройдет в 11.00 часов.

В мероприятии может принять участие каждый желающий вне зависимости от уровня физической подготовки!

На площадке мероприятия с 10.00 до 15.00 будет работать выездная бригада медицинских работников Краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Каждый участник и гость акции сможет пройти бесплатное профилактическое медицинское обследование, направленное на раннее выявление и коррекцию индивидуальных факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний. Обследование позволит узнать уровень глюкозы в крови, проверить работу сердца, мышечную силу рук, внутриглазное и артериальное давление, показатели работы дыхательной системы, а также индекс массы тела. По результатам обследования каждому обратившемуся будет проведена консультация врача-терапевта и выданы информационные материалы о здоровом образе жизни для самостоятельного изучения.

Для проведения обследования необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

Также специалисты проведут мастер – класс по технике скандинавской ходьбы.