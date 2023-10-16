11 молодых специалистов трудоустроены в Городскую поликлинику №1 г. Барнаула

В конца августа – начале сентября в Городскую поликлинику №1 г. Барнаула трудоустроены одиннадцать молодых терапевтов. С приходом этих специалистов снизится очередность и увеличится доступность медицинской помощи прикрепленному населению. На сегодня штат терапевтов поликлиники укомплектован на 100%. Они работают в разных филиалах: участки расположены в центре города, в нагорной части, в мкр. Кирова и районе Алтайского завода агрегатов.

По традиции для молодых врачей устроили «Посвящение в профессию», где главный врач Елена Васильевна Азарова выступила с приветственным словом и добрыми пожеланиями коллегам. За каждым молодым терапевтом закреплен опытный врач. Для всех пар наставник-подшефный разработаны индивидуальные программы наставничества. Напомним, что обеспечение учреждений здравоохранения квалифицированными кадрами – это одна из приоритетных задач национального проекта «Здравоохранение». С целью поддержки наставничества в Алтайском крае Законом о статусе медицинского работника предусмотрены выплаты опытным медикам-наставникам 1000 рублей за каждого подшефного. В настоящее время в регионе данные выплаты получают более 400 человек.

город Горняк



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