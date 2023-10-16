17.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Политика
Ансамбль песни и танца «Алтай» выступил в Великом Новгороде
Политика
В Барнауле покажут спектакль «Тюремный дневник» по книге Марии Бутиной
Образование
Успешный кейс взаимодействия АлтГУ и ИТ-компаний в рамках реализации проекта «Цифровые кафедры» представлен на XVI Алтайском ИТ-форуме
Здоровье
Врач-эксперт объяснила, почему появляются черные точки перед глазами
Здоровье
В Барнауле пассажиру автобуса вызвали реанимобиль
Здоровье
Судебные приставы избавили односельчан от опасного соседа

Коллекция категорий

Бизнес189 Новости
Здоровье450 Новости
Новости Алтай1943 Новости
Новости Горняк233 Новости
Образование229 Новости
Общество457 Новости
Объявления80 Новости
Политика403 Новости
Спорт261 Новости
Платим за интересные новости!

11 молодых специалистов трудоустроены в Городскую поликлинику №1 г. Барнаула

редактор ГОРНЯК2201 минуты

В конца августа – начале сентября в Городскую поликлинику №1 г. Барнаула трудоустроены одиннадцать молодых терапевтов. С приходом этих специалистов снизится очередность и увеличится доступность медицинской помощи прикрепленному населению. На сегодня штат терапевтов поликлиники укомплектован на 100%. Они работают в разных филиалах: участки расположены в центре города, в нагорной части, в мкр. Кирова и районе Алтайского завода агрегатов.

По традиции для молодых врачей устроили «Посвящение в профессию», где главный врач Елена Васильевна Азарова выступила с приветственным словом и добрыми пожеланиями коллегам. За каждым молодым терапевтом закреплен опытный врач. Для всех пар наставник-подшефный разработаны индивидуальные программы наставничества. Напомним, что обеспечение учреждений здравоохранения квалифицированными кадрами – это одна из приоритетных задач национального проекта «Здравоохранение». С целью поддержки наставничества в Алтайском крае Законом о статусе медицинского работника предусмотрены выплаты опытным медикам-наставникам 1000 рублей за каждого подшефного. В настоящее время в регионе данные выплаты получают более 400 человек.

город Горняк

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости