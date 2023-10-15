16.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Спорт
Унесённые «Бураном». Хоккеисты «Динамо-Алтая» на выезде уступили команде из Воронежа – 1:5
Политика
Алтайский министр Дмитрий Попов может уйти на повышение в федеральный Минздрав
Политика
Наталья Кувшинова встретилась с сотрудниками государственного фонда «Защитники Отечества»
Общество
Учащиеся начальной школы МБОУ “СОШ 93” Центрального района г. Барнаула вышли на уборку кромки Ленточного бора
Образование
Амбассадор ФКР из Алтайского края: каждый здесь может найти свою нишу
Здоровье
Жителей Барнаула приглашают понаблюдать за Сатурном и Юпитером

Коллекция категорий

Бизнес186 Новости
Здоровье442 Новости
Новости Алтай1877 Новости
Новости Горняк232 Новости
Образование225 Новости
Общество450 Новости
Объявления80 Новости
Политика389 Новости
Спорт260 Новости
Платим за интересные новости!

15 октября – День отца

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Уважаемые жители Алтайского края!

Сердечно поздравляем вас с Днем отца!

Праздник призван напомнить о незаменимой роли мужчин в создании благополучных семей, в воспитании счастливых детей.

Отцовство является важнейшим испытанием для мужчины, экзаменом на эмоциональную зрелость и гражданскую ответственность. Выдержать его достойно – задача не из легких. Любовь, забота и поддержка папы надежно защищают дочерей и сыновей от невзгод и жизненных неурядиц, дарят уверенность в себе, учат самостоятельности, целеустремленности, умению противостоять трудностям.

Важно, что в Алтайском крае бережно относятся к традиционным семейным ценностям. Здесь живут ответственные и сильные духом мужчины, которые стремятся полноценно реализоваться в отцовстве. Они обеспечивают благополучие своих семей, активно участвуют в общественной жизни региона.

Желаем всем отцам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и уверенности в завтрашнем дне! Пусть дети радуют вас и вдохновляют на новые свершения!

Губернатор Алтайского края В.П. Томенко.

Председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания А.А. Романенко.

Горняк22

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости