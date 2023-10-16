16 октября – День анестезиолога-реаниматолога

16 октября отмечается День анестезиолога-реаниматолога. Как действует наркоз? Можно ли проснуться во время операции? Что видят пациенты, пережившие клиническую смерть? Есть ли особенности анестезии у людей с наркотической зависимостью? Об этом и многом другом в интервью рассказал заведующий отделением анестезиологии и реанимации Алтайской краевой клинической больницы скорой медицинской помощи Алексей Иванов. Читайте на сайте газеты Аргументы и факты .

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