17 октября – День участкового врача-терапевта

Сегодня в медицинских организациях Алтайского края трудятся 749 участковых врачей-терапевтов. Из них в центральных районных больницах 247 человек. Укомплектованность врачами-терапевтами участковыми (занятыми должностями) составляет 77 %.

Врачи-терапевты фактически являются начальным и одновременно главным звеном в области оказания первичной медицинской помощи. Их работа подразумевает ведение амбулаторного приёма в поликлинике и осуществление посещения пациентов на дому по их вызовам. За каждым из терапевтов закреплён определённый территориальный участок, по адресам которого врач и ведёт приём, осуществляет вызовы. Отсюда за терапевтом закрепилось слово «участковый».

Широкий спектр заболеваний, лечением которых занимается терапевт, подразумевает постоянное совершенствование его знаний как в области методов лечения и диагностики, так и в области фармакологии. Терапевт должен быть знаком со всеми новыми разработками медикаментов для лечения тех или иных заболеваний. При необходимости он направляет пациента на сдачу анализов и дополнительные диагностические процедуры. Только после системного анализа собранных данных и диагностики заболевания терапевт приступает к консервативному лечению, подбирая необходимые лекарственные препараты, направляя больного на лечебные процедуры и т.д.

Накануне профессионального праздника штат участковых врачей-терапевтов региона пополнил Владимир Золотуев, он будет заниматься лечением пациентов Городской больницы №10 г. Барнаула. Владимиру Григорьевичу предстоит познакомиться с жителями Бельмесёво, Сибирской Долины и Радужного.

«Работал в Забайкальском крае, в Новосибирской области, но захотелось уехать от суеты больших городов. Моя супруга родом с Алтая, поэтому решили перебраться сюда. Уверены, что здесь мы можем объединить достойные условия работы и комфортные условия проживания. Сейчас присматриваем себе дом в Бельмесёво», – рассказывает Владимир Золотуев.

Сегодня во взрослом поликлиническом отделении Городской больницы №10 г. Барнаула работает 17 участков. К каждому из них прикреплено 1800-1900 человек. На каждом участке работает участковый врач-терапевт, являющийся настоящим профессионалом своего дела.

Поздравляем всех участковых терапевтов с профессиональным праздником и желаем крепкого здоровья.

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