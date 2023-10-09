180 мешков с мусором собрали волонтеры на берегу Оби

В рамках месячника осенней санитарной очистки в Барнауле прошла экологическая акция «Чистая Обь и ее притоки!».

90 волонтеров из студенческих отрядов, а также из числа учащихся Алтайского государственного аграрного университета очистили берег реки Обь в районе Правобережного тракта. В результате акции собрано 180 мешков с мусором.

Как отмечает пресс-служба городской мэрии, с каждым годом мусора становится меньше. Однако его еще достаточно много, ведь данная территория является излюбленным местом отдыха горожан. Благодаря акции удается снизить уровень загрязнения берега, а соответственно и реки.

город Горняк



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