22 июля ежегодно отмечается Всемирный день мозга

Головной мозг является главным органом центральной нервной системы человека. Несмотря на прогресс медицины, на сделанные научные открытия в этой сфере, именно головной мозг и множественные аспекты, связанные с его работой, продолжают оставаться загадкой.

Накануне этой даты с 17 по 23 июля Минздрав РФ проводит неделю сохранения здоровья головного мозга для того, чтобы проинформировать граждан о важности сохранения высокого уровня умственной активности.

Нарушения работы мозга могут быть весьма разнообразными: нервно-мышечные заболевания, эпилепсия, рассеянный склероз, различные виды деменций, инсульт и другие.

По статистике, в Алтайском крае ежегодно от 6 до 8 тысяч человек переносят инсульт. Как причина смерти он занимает третье место в России после ишемической болезни сердца и онкологических заболеваний.

Самое главное правило – не навредить, уверен врач-нейрохирург из Барнаула