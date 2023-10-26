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25 октября в Алтайском крае потеплеет до +14 градусов

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Непогода покидает Алтайский край.

25 октября температура воздуха по региону будет варьироваться от +9 до +14 градусов. В некоторых районах возможны осадки в виде дождя и снега, а также порывы ветра до 22 метров в секунду.

В Барнауле потеплеет максимум до +11 градусов. В первой половине дня возможен снег с дождем. Синоптики прогнозируют ветер порывами до 10-15 м/с.

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город Горняк

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