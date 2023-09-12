65 миллионов рублей направили на капремонт отделения Славгородской ЦРБ

Средства поступили из краевого бюджета.

Источник фото: Министерство здравоохранения Алтайского края

Ремонт инфекционного отделения начали в Славгородской ЦРБ, сообщает Министерство здравоохранения Алтайского края .

До конца ноября планируют выполнить демонтажные работы, прокладку магистральных сетей трубопровода, теплоснабжения, канализирования, завод электросетей, установку вентиляции и другие необходимые на данном этапе работы.

«В текущем году будут выполнены работы на сумму 30 миллионов рублей. Капитальный ремонт инфекционного отделения – это то, чего мы долго ждали. И это очень важно не только для нашей ЦРБ, но и для всего Славгородского медико-географического округа», – говорит главврач Дмитрий Григорович.