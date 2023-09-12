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65 миллионов рублей направили на капремонт отделения Славгородской ЦРБ

ГОРНЯК2201 mins

Средства поступили из краевого бюджета.

Источник фото: Министерство здравоохранения Алтайского края

Ремонт инфекционного отделения начали в Славгородской ЦРБ, сообщает Министерство здравоохранения Алтайского края .

До конца ноября планируют выполнить демонтажные работы, прокладку магистральных сетей трубопровода, теплоснабжения, канализирования, завод электросетей, установку вентиляции и другие необходимые на данном этапе работы.

«В текущем году будут выполнены работы на сумму 30 миллионов рублей. Капитальный ремонт инфекционного отделения – это то, чего мы долго ждали. И это очень важно не только для нашей ЦРБ, но и для всего Славгородского медико-географического округа», – говорит главврач Дмитрий Григорович.

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