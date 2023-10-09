8 октября в Алтайском крае синоптики обещают небольшие дожди

Теплые октябрьские дни продолжают радовать жителей Алтайского края. Однако 8 октября по региону местами пройдут небольшие дожди.

По информации алтайского ЦГМС, в крае 8 октября прогнозируется +15,+20 гр. Местами небольшой дождь. Ветер южный, 4–9 м/с, с порывы до 14 м/с.

Ночная температура составит +2,+7 гр. Ветер сменит направление на юго-западное.

В Барнауле 8 октября ожидается днем +15,+17 гр., ночью +5,+7 гр. В середине дня возможен небольшой дождь.

На Алтае снег выпал на вершинах гор на месяц позже обычного срока

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