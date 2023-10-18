Актуальные вопросы оказания помощи участникам специальной военной операции

18 октября в Центре социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий состоялась встреча по актуальным вопросам оказания помощи участникам специальной военной операции.

На встрече присутствовали руководитель Алтайского краевого регионального отделения общественной организации «Союз добровольцев Донбасса» и участники специальной военной операции Евгений Васильевич Веснер, председатель Алтайского регионального отделения общероссийской общественной организации Семей погибших защитников Отечества Валентина Ивановна Булгакова, директор Центра социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий Елена Валерьевна Измайлова,участники СВО.

Подобные встречи способствуют налаживанию связи между общественными организациями, выявлению проблем участников специальной военной операции для качественной помощи бойцам и их семьям.

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