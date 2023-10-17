Александр Романенко вручил благодарственные письма сотрудникам ГБ №2 г. Рубцовска

Спикер АКЗС Александр Романенко посетил Городскую больницу №2 г. Рубцовска. В рамках визита председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания принял участие в торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня пожилого человека. Александр Алексеевич лично поздравил ветеранов здравоохранения медицинской организации и вручил Благодарственные письма АКЗС сотрудникам.

За многолетний добросовестный труд отмечены Колодезная Надежда Михайловна, уборщик служебных помещений поликлиники, Кириллова Галина Витальевна, фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории, и Мухамадеева Елена Васильевна, медсестра палатной (постовой) пульмонологического отделения.

От имени депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания спикер АКЗС Александр Романенко поблагодарил ветеранов за их особые заслуги, отметил, что система наставничества, передача опыта от поколения к поколению в здравоохранении особо значима в этом году, объявленном «Годом педагога и наставника». Профсоюз организации также вручил почетные грамоты отличившимся сотрудникам коллектива.

«Мы чтим опыт ветеранов нашей больницы и в благодарность каждый год устраиваем праздник, приглашаем творческие коллективы нашего города. Благодарим всех наших коллег за многолетний труд и желаем им крепкого здоровья!», – отметил главный врач Городской больницы №2 г. Рубцовска Андрей Мурыгин.

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