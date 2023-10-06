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Александр Терентьев объяснил, зачем нужен закон об обеспечении лекарствами

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Фото: unsplash.com

Партия уже вносила в Госдуму законопроект о лекарственном обеспечении, однако большинство депутатов его отвергли. Фракция будет пытаться снова

Александр Терентьев объяснил, почему “Справедливая Россия – За правду” настаивает на принятии закона о лекарственном обеспечении, сообщает пресс-служба алтайского отделения партии.

В партии заявили о необходимости программного федерального закона, который бы устанавливал четкие обязательства государства в сфере лекарственного обеспечения граждан. В частности, законопроектом нужно гарантировать доступность лекарств для льготников, а также снизить затраты граждан на жизненно необходимые препараты.

Согласно недавнему исследованию Всероссийского союза пациентов, в этом году 35,8% пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями не получили положенные им льготные лекарства, а 53% вынуждены были покупать медикаменты за свой счет.

О том, что льготники регулярно сталкиваются с проблемой недоступности лекарств, говорят не только исследования, но и очень регулярные сигналы граждан в мою приемную. Причем жалобы приходят как на отказы в рецептах, так и на дефицит бесплатных лекарств в аптеках. И, конечно, на дорогостоящие жизненно важные препараты, на которые людям приходится собирать с миру по нитке, объявляя сборы, обращаясь в благотворительные фонды и так далее“, – рассказал депутат Госдумы и лидер алтайских социалистов Александр Терентьев.

По его словам, социалисты еще в 2019 году провели масштабное исследование ситуации в сфере здравоохранения, результаты которого аккумулировали в большой экспертный доклад по теме. Эксперты тогда пришли к выводам, что более 70% всех льготников покупали лекарства за свой счет.

В целом же государство, как отметил депутат Госдумы, участвует в лекарственном обеспечении граждан лишь примерно на 20%. И если в развитых странах государство тратит на амбулаторные лекарства вдвое больше, чем население, то в России расходы граждан вчетверо превышают расходы казны. Такой дисбаланс противоречит нормам Конституции о бесплатной и доступной медпомощи.

Федеральный закон о лекарственном обеспечении, проект которого разработали представители “Справедливой России – За правду”, как раз направлен на решение этих задач и изменение сложившейся ситуации.

“Нам говорят, у нас есть закон “Об обращении лекарственных средств”. Но оборот и обеспечение – это совершенно разные вещи. И мы считаем, что во главу угла закона должны быть поставлены права пациентов, – отмечает Александр Терентьев. – Гарантия бесплатных лекарств для льготных и стационарных пациентов. А также норма об ограничении расходов граждан хотя бы на жизненно необходимые и важнейшие препараты”, – указал Александр Терентьев.

Политик также отметил, что от показателей расходов на лекарства напрямую зависит демография. По его мнению, получается, что в стране борются с демографическим кризисом лишь на словах, хотя партия предлагает реальные меры.

Так, “Справедливая Россия – За правду” предлагала механизм, при котором граждане могут тратить на лекарства из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов не более 10% от своих доходов. Как считают социалисты, траты свыше этого должно компенсировать больному государство. С учетом роста цен и дефицита препаратов такие изменения законодательства необходимы, отметили в партии.

Отмечается, что после того, как проект отвергли в Госдуме, фракция будет вносить его вновь.

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