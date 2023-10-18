Александра Терентьева попросили разобраться с кадровой политикой в ЦРБ Топчихи

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Сотрудники районной больницы пожаловались депутату Госдумы на руководство учреждения, которое закрыло пищеблок и с нарушениями начисляет медикам различные выплаты

В Топчихинском районе сотрудники центральной районной больницы попросили Александра Терентьева разобраться с непонятной кадровой политикой в учреждении, сообщает пресс-служба алтайского отделения партии “Справедливая Россия – За правду”.

“Ситуация в КГБУЗ Топчихинская ЦРБ все больше накаляется. Оставшийся медперсонал на грани увольнения, – написали заявители в коллективном письме.

По словам сотрудников больницы, в учреждении в разы отличается уровень заработной платы медицинских работников от других ЛПУ Алтайского края. Молодые специалисты наслышаны же о ситуации в больнице и не хотят туда приезжать работать.

Причина сложившейся ситуации, как отмечаю медики, якобы в руководстве учреждения. Так, в прошлом году по приказу экс-главврача Топчихинской ЦРБ сократили всех поваров и подсобных рабочих, которые участвовали в приготовлении и доставке пищи для пациентов, находящихся на стационарном лечении. Эту функцию переложили на плечи кафе “Березка”, меню которого не соответствует диетическим нормам и является дорогостоящей для бюджетного медучреждения.

Кроме того, заявители рассказывают, что главврач якобы давал устное распоряжение не направлять пациентов в стационар. Саму же реорганизацию, а по факту полное сокращение пищеблока, руководство объяснило “нехваткой денежных средств”. При этом здание, в котором располагался пищеблок, сдали в аренду частной организации по производству полуфабрикатов. Однако, по словам заявителей, деньги за его аренду в больницу не поступали.

После смены главного врача ситуация в ЦРБ обострилась еще больше. Медики уверяют, что руководство больницы по своему усмотрению переставляет сотрудников из одного отделения в другое, не считаясь с их желаниями и возможностями. Сотрудникам больницы также не подписывают заявления на замещение отсутствующих работников, что сказывается на размере оплаты труда.

Кроме того, стимулирующие выплаты сотрудникам, по словам медиков, проводятся с нарушениями. После их многочисленных обращений с этим вопросом к руководству больницы они получали лишь обещания вместо выплат.

“В тоже время главные врачи (уволенный и действующий), а также его заместители получают все выплаты и премиальные вовремя и регулярно“, – отметили медработники.

Коллектив сотрудников КГБУЗ “Топчихинская ЦРБ” попросил Александра Терентьева вмешаться в ситуацию и инициировать прокурорскую проверку изложенных заявителями фактов, чтобы виновные понесли наказание.

Депутат уже подготовил запросы в Гострудинспекцию Алтайского края для проверки трудовых отношений и правильности начислений заработных плат, а также стимулирующих и премиальных в госучреждении. Кроме того, он готовит запрос в краевую прокуратуру для оценки иных фактов, указанных в обращении, и принятия мер прокурорского реагирования.

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