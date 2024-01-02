Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
ГОРНЯК ЗМЕИНОГОРСК ВЕСЕЛОЯРСК

Алтайская станция скорой помощи просит не перегружать ее напрасными вызовами

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Краевая станция скорой медицинской помощи обратилась к жителям с просьбой не вызывать «скорую» без необходимости – просьба размещена в телеграм-канале учреждения. В период каникул нагрузка на эту структуру возрастает, и бригада скорой помощи может не добраться до людей, которым помощь реально нужна.

Алтайская станция скорой помощи просит не перегружать ее напрасными вызовами

Скорая помощь.

В новогодние праздники нагрузка на бригады скорой медицинской помощи возрастает до 25 вызовов в сутки, констатировали медики.

Однако в этот период наблюдается и много безрезультатных вызовов. Прибыв на место вызова, бригада скорой медицинской помощи не обнаруживает пациента или пациент отказывается от осмотра.

В связи с этим медики призвали отменять вывоз – если состояние улучшилось и скорая медпомощь не нужна. Или если поняли, что «наверное, зря вызвали, но пусть все равно приедут, посмотрят, лишним не будет».

Алтайская станция скорой помощи просит не перегружать ее напрасными вызовами

Скорая помощь.

«Знайте, что в это время кому-то может быть жизненно необходима та самая бригада, которая приехала на безрезультатный вызов», – отметили медики.

Отменить вывоз можно, позвонив по номерам 03 и 103 и сообщив об этом диспетчеру. Медики также напомнили, что скорая помощь не выдает больничные листы, не выписывает рецепты и не назначает лечение. За этим нужно обращаться в поликлинику.

Присылайте ваши новости в наш Telegram-канал

Взято отсюда
02.01.2024

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Происшествия

Военкоры: по Киеву выпущено рекордное количество «Кинжалов»

03.01.2024

 Происшествия

Как 100 лет назад на Алтае высмеяли символ Рождества, а потом и выкинули его на свалку истории

03.01.2024

 Новости

Maersk приостановила движение судов в Красном море

02.01.2024

 Новости

Франция объявила о закрытии посольства в Нигере

02.01.2024

 Новости

Мощный взрыв прогремел в пригороде Бейрута

02.01.2024

 Новости

Под Бейрутом погиб замглавы политбюро ХАМАС

02.01.2024

 Новости

Еще одна страна присоединилась к БРИКС

02.01.2024

 Новости Бийск

В Алтайском крае в новом году обнаружился дефицит снежных горок

02.01.2024

 Здоровье

Алтайская станция скорой помощи просит не перегружать ее напрасными вызовами

02.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix