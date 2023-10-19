Алтайские медики рассказали, кто чаще всего болеет остеопорозом и можно ли предотвратить это заболевание

20 октября отмечается Всемирный день борьбы с остеопорозом. В связи с этой датой с 16 по 22 октября Министерство здравоохранения РФ проводит неделю профилактики этого заболевания.

Сотрудники кафедры акушерства и гинекологии с курсом ДПО АГМУ доцент Анжелика Гальченко, доцент Татьяна Кузнецова и ординатор Ирина Евсюкова рассказали, как часто встречается остеопороз и что повышает риск его развития.

Что такое остеопороз

Остеопороз и инвалидизирующие переломы костей занимают третье место после ожирения и патологии сердечно-сосудистой системы и являются настоящей эпидемией XXI века. При остеопорозе снижается костная масса и плотность костной ткани, что приводит уменьшает прочность кости и увеличивает риск патологических переломов.

Как часто встречается

В России 28% мужчин и женщин старше 50 лет страдают остеопорозом, но у женщин частота переломов шейки бедра в среднем в 1,7–2 раза, а переломов лучевой кости – в 1–2,9 раза выше, чем среди мужского населения.

Каким бывает

Остеопороз подразделяют на первичный (до 85% случаев) и вторичный (остальные 15% случаев). Основную долю первичного остеопороза составляет постменопаузальный остеопороз – заболевание, развивающееся у женщин старшего возраста из-за снижения уровня половых гормонов (эстрогенов).

Вторичный остеопороз развивается на фоне других заболеваний, при которых так или иначе нарушается всасывание кальция.

Что повышает риск развития

Риск повышается при генетической предрасположенности, гормональных нарушениях, особенностях питания и образа жизни, сопутствующих заболеваниях, длительном приеме некоторых лекарственных средств (например, глюкокортикоидов).

Симптомы

Первыми и самыми тревожными симптомами могут быть переломы при минимальной травме – компрессионные переломы позвонков, переломы шейки бедра, костей предплечья. При наличии длительных ноющих болей и напряжения в спине, усталости после небольшой нагрузки, дискомфорта в позвоночнике и суставах нужно обратиться к врачу. Также частыми проявлениями остеопороза является нарушение осанки в виде «вдовьего горба», уменьшение роста на 3–4 см и более.

Диагностика

Для подтверждения диагноза врач назначает дополнительные методы обследования: лабораторные – определение в крови уровня кислой и щелочной фосфатазы, остеокальцина, кальция, фосфора, витамина D3, и инструментальные – для определения плотности костной ткани.

Можно ли вылечить это заболевание

Лечащий врач в зависимости от выраженности симптомов, возраста и наличия сопутствующих заболеваний назначит лекарственную терапию: обезболивающие препараты, препараты витамина D и кальция, бифосфонаты. Женщинам в периоде менопаузы назначают заместительную гормональную терапию.

Если говорить о немедикаментозных методах лечения, то, прежде всего, необходимо повысить физическую активность, избегать курения и чрезмерного употребления алкоголя.

Методы профилактики

Необходимо помнить, что хотя остеопороз и часто встречается в пожилом возрасте, но является предотвратимым заболеванием. Нужно соблюдать здоровый образ жизни, заниматься спортом, питаться сбалансированно, добавляя в рацион продукты, богатые кальцием, исключить алкоголь, кофе, курение. Помогает профилактический прием комбинированных препаратов витамина D и кальция.

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