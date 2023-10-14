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Алтайские ученые изучили, как формируется иммунитет к COVID-19

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Фото: pixabay.com

В исследовании, которое проводили ученые, выяснилось, что на уровень антител оказывают влияние возраст и вирусное поражение легких

Ученые Российско-американского противоракового центра АлтГУ вместе с коллегами из медвуза изучили, как формируется иммунитет к COVID-19. Получившиеся результаты они отразили в статье, сообщает пресс-служба АлтГУ.

В работе над статьей участвовали ведущий научный сотрудник Российско-Американского противоракового центра АлтГУ, кандидат биологических наук Дмитрий Щербаков и младший научный сотрудник РАПРЦ Евгения Колосова.

Перед началом исследования мы выстроили предположение, что люди, переболевшие COVID-19 легко, имеют антительный ответ ниже, чем те, кто переболел коронавирусом в средней степени тяжести. Специально для исследования мы сконструировали рекомбинантный RBD-белок, соответствующий RBD S-белка SARS-CoV-2. Это такой участок белка поверхности коронавируса, который позволяет вирусу прикрепляться и закрепляться в тканях легких. И именно на него организм формирует иммунитет“, – рассказала младший научный сотрудник РАПРЦ АлтГУ Евгения Колосова.

В исследовании приняли участие жители Алтайского края, перенесшие COVID-19 в период с мая 2020 года по февраль 2021 года (в этот период зарегистрированы два подъема заболеваемости COVID-19).

Ученые выяснили, что антитела IgG к RBD S-белка SARS-CoV-2 могут находиться в крови не менее 13 месяцев после инфекции. На уровень антител оказывают влияние возраст и вирусное поражение легких.

Как следует из полученных данных, чем больше возраст в диапазоне от 27 до 93 лет и чем обширнее поражение легких в период болезни, тем более вероятно выявление более высокого титра антител IgG к RBD спайкового белка SARS-CoV-2 через 4-5 месяцев после острого периода инфекции. С другой стороны, чем выше титр антител в период 4-5 месяцев после болезни, тем вероятнее снижение титра антител в последующие месяцы“, – отметила Евгения Колосова.

Кроме того, в настоящее время Дмитрий Щербаков проводит клинические испытания новой вакцины против COVID-19.

город Горняк

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