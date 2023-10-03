Алтайский ГАУ и АО «Курорт Белокуриха» заключили соглашение о сотрудничестве для повышения эффективности и экологичности производства и переработки продукции сельского хозяйства

29 сентября в Белокурихе по инициативе АО «Курорт Белокуриха» прошла экспертная конференция с участием представителей санаторно-курортной индустрии, ученых и курортологов региона. В рамках мероприятия состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Алтайским государственным аграрным университетом и акционерным обществом, а также открытие Центра превентивной медицины на базе санатория «Белокуриха»

Алтайский государственный аграрный университет на конференции представляли проректор по научной и инновационной работе Евгений Сергеевич Попов, декан Биолого-технологического факультета, д.б.н., профессор Антонина Ивановна Афанасьева , руководитель НИИ химизации сельского хозяйства и агроэкологии АГАУ, д.с.-х.н., профессор кафедры почвоведения и агрохимии Ольга Ивановна Антонова , д.с.-х.н., профессор кафедры частной зоотехнии Владимир Николаевич Хауст ов, руководитель Центра компетенций развития органической и «зеленой» продукции Роскачества в Алтайском крае на базе АГАУ, к.с.-х.н., доцент кафедры земледелия, растениеводства и защиты растений Ольга Васильевна Черепан ова, а также помощник ректора по связям с общественностью Дмитрий Владимирович Марьи н.

Работу конференции открыл генеральный директор АО «Курорт Белокуриха» Константин Петрович Ежов: «Мы проводим уже в третий раз конференцию, посвященную актуальным проблемам и задачам санаторно-курортной сферы. Можно уже точно сказать, что мы заложили добрую традицию, которая будет поддерживаться и в дальнейшем. Главная тема сегодняшней встречи – превентивная медицина. Это тренд, который набирает популярность во всем мире. Сегодня мы открываем Центр превентивной медицины на базе санатория “Белокуриха”. Наше акционерное общество ответственно подходит к воплощению своих проектов. Сегодня на конференции выступят ученые Алтайского ГАУ, которые расскажут об итогах исследований на базе нашего предприятия “Алтайские луга”, где производится и перерабатывается натуральная продукция для питания гостей санаториев АО “Курорт Белокуриха”. Желаю всем хорошей работы!».

Выступления сотрудников АО «Курорт Белокуриха» касались задач деятельности нового Центра превентивной медицины и спектра сопутствующих услуг и программ.

В частности, заместитель генерального директора, директора научно-производственного объединения АО «Курорт Белокуриха» Николай Геннадьевич Зыбарев рассказал о главных целях превентивной медицины и роли Алтайского ГАУ в их реализации в рамках стратегии работы курорта. Превентивная медицина – это антивозрастная медицина, представляющая собой набор профилактических шагов, направленных на то, чтобы достичь активного долголетия и профилактики заболеваний, угрожающих жизни. Задачи превентивной медицины – предупредить, (а не лечить!) развитие заболеваний на ранней стадии, пока они не получили хроническую форму. Но здоровье человека напрямую зависит от того, что он ест. Для нормальной работы организма необходимо правильное, сбалансированное и, главное, безопасное, питание. С этой целью в 2023 г. АО «Курорт Белокуриха» было открыто предприятие АО СПХ «Алтайские луга» (с. Новотырышкино, Смоленский р-он), которое занимается производством и переработкой сельхозпродукции для обеспечения здорового питания гостей санаториев компании. Закуплены козы ценной заанинской породы, из молока которых планируется производить сыр и кисломолочные продукты, разводится мясной скот галловейской породы, овцы, индюки, будет расширяться растениеводство.

«Нас интересует качество продуктов на всех этапах: от выращивания кормов для животных и птиц до технологии производства продуктов питания. Конечная цель – подтвердить органическое происхождение нашей продукции. Именно поэтому мы приняли решение заключить соглашение о сотрудничестве с Алтайским ГАУ. Это большая, многогранная работа, которая уже ведется. Мы благодарны коллегам из АГАУ, которые откликнулись на наше предложение и уже приступили к работе. О первых результатах они сегодня нам расскажут» , – отметил Николай Геннадьевич Зыбарев .

Врамках встречи состоялась торжественная церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Алтайским ГАУ и АО «Курорт Белокуриха» для повышения эффективности и экологичности производства и переработки продукции сельского хозяйства.

Проректор по научной и инновационной работе АГАУ Евгений Сергеевич Попов так прокомментировал событие: «По поручению ректора Алтайского ГАУ Николая Анатольевича Колпакова я хотел бы поблагодарить руководство АО “Курорт Белокуриха” за то внимание к научному потенциалу Аграрного университета, которое вы проявили! Наш вуз располагает большим набором компетенций в области АПК, которые мы готовы реализовать для достижений задач в рамках концепции превентивной медицины, активно продвигаемой компанией в сети своих санаториев. Сегодня много кто говорит о производственных цепочках полного цикла продуктов питания, но редко, когда есть возможность увидеть в реальной жизни, как эта цепочка реализуется. Мы сегодня находимся в судьбоносный момент, когда эта модель в соответствии с соглашением начинает реализовываться при поддержке ученых АГАУ!»

Соглашение предусматривает 11 тематических направлений деятельности, в соответствии с разными видами производства и переработки сельхозпродукции. Например, это проведение агрохимического и агроэкологического обследования почв с целью определения обеспеченности почв элементами питания и оценки уровня плодородия для отдельных полей в условиях АО СХП «Алтайские луга» в Смоленском районе Алтайского края, изучение показателей мясной продуктивности и биологической ценности мяса овец, разводимых в хозяйстве, разработка технологий получения органической и функциональной продукции при совершенствовании кормления коз молочного направления продуктивности в целях применения продукции в качестве функционального питания в санаториях АО «Курорт Белокуриха», анализ сырья и технологии производства и готовых сыров разных сортов из козьего и коровьего молока, подбор оптимального набора плодово-ягодных культур и рекомендации по внедрению в производственную практику хозяйства эффективных агротехнических приемов их возделывания и др. По 4 направлениям уже в этом году ученые АГАУ приступили к работе. В ходе своих выступлений на конференции они рассказали о первых результатах.

Антонина Ивановна Афанасьева в своем докладе представила анализ мясной продуктивности и биологической ценности мяса, полученного от мясного скота галловейской породы, разводимого в условиях в АО СХП «Алтайские луга», и рассказала о требованиях к технологии его содержания. Ольга Ивановна Антонова познакомила с результатами проведенного агрохимического и агроэкологического обследования почв с целью определения обеспеченности почв элементами питания и оценки уровня плодородия для отдельных полей в условиях АО СХП «Алтайские луга». Как показали результаты, минеральный состав и состояние почв в хозяйстве позволяют получать хорошие урожаи зерновых культур даже без применения синтетических удобрений. Ольга Васильевна Черепанова рассказала о требованиях Роскачества к сертификации продуктов питания органического происхождения и той поддержке, которую может оказать Алтайский ГАУ в организации производства для успешного прохождения сертификации с целью получения знака органической продукции.

По окончании конференции ученые Алтайского ГАУ приняли участие в открытии Центра превентивной медицины на базе санатория «Белокуриха», а также познакомились с санаторно-курортной инфраструктурой АО «Курорт Белокуриха».

Кроме того, делегация АГАУ посетила хозяйство «Алтайские луга» в с. Новотырышкино, где ученым была предложена дегустация производимой здесь продукции растительного и животного происхождения.

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