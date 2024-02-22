реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

Алтайский город-курорт вновь обошел всех по ценам на популярный продукт

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Алтайском крае продолжает увеличиваться цена на молочные продукты. В лидерах оказалось сливочное масло. Так, согласно данным статистики, в Белокурихе килограмм этого продукта стоит уже более 900 рублей. Такого в регионе до этого не было.

Алтайский город-курорт вновь обошел всех по ценам на популярный продукт

Сливочное масло.

Алтайкрайстат публикует данные по розничным ценам на 12 февраля. В документе говорится, что средняя цена на сливочное масло в регионе за минувшую неделю подросла до 756 рублей.

Самый серьезный показатель в Белокурихе, где популярный молочный продукт стоит в среднем 907 рублей за килограмм. С 5 по 12 февраля цена увеличилась на 1%.

Алтайский курорт по-прежнему остается самым дорогим городом в регионе. Здесь самые высокие цены на сыр, гречку, муку, макароны и даже водку.

Алтайский город-курорт вновь обошел всех по ценам на популярный продукт

Макароны. Паста.

Индекс потребительских цен на продукты питания в январе составил 101% к предыдущему месяцу и 109,9% к январю 2023 года.

Почему дорожает масло

Что же касается сливочного масла, то сами алтайские производители причин для резкого роста цен на него не видят. Высокого спроса со стороны покупателей из других регионов на местный продукт нет.

Более того, складские запасы молочки в крае остаются высокими. В январе Алтайпищепром сообщал “Толку”, что у предприятий имеется продукции на общую сумму 5,6 млрд рублей.

“Ситуация была сложная, сейчас она немного попроще. На сегодняшний день запасы готовой продукции, в первую очередь сыров, в два раза больше, чем в начале прошлого года”, — рассказывал руководитель пищевого ведомства Александр Большаков.

Алтайский город-курорт вновь обошел всех по ценам на популярный продукт

Растапливаем сливочное масло.

Напомним, в 2023 году молочный рынок переживал не самые лучшие времена. В начале года переработчики столкнулись с серьезнейшей затоваркой продукцией. В целом по России складские запасы увеличились на 20-25%.

В Алтайском крае этот показатель оказался значительно выше.

Самое важное – в нашем Telegram-канале

Взято отсюда
22.02.2024

горняк22 телеграм
В состоянии комы из-за компьютерной игры госпитализировали россиянина

В состоянии комы из-за компьютерной игры госпитализировали россиянина

Житель Сургута попал в больницу после того как поиграл в…

Узнать больше
Крупный пожар заметили в Барнауле (обновлено)

Крупный пожар заметили в Барнауле (обновлено)

Клубы дыма и несколько пожарных машин заметили в садоводстве Озерном,…

Узнать больше
В Запорожской области началось досрочное голосование на выборах президента

В Запорожской области началось досрочное голосование на выборах президента

Досрочное голосование на выборах президента Российской Федерации началось в Запорожской…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp