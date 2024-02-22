Алтайский город-курорт вновь обошел всех по ценам на популярный продукт

В Алтайском крае продолжает увеличиваться цена на молочные продукты. В лидерах оказалось сливочное масло. Так, согласно данным статистики, в Белокурихе килограмм этого продукта стоит уже более 900 рублей. Такого в регионе до этого не было.

Сливочное масло.

Алтайкрайстат публикует данные по розничным ценам на 12 февраля. В документе говорится, что средняя цена на сливочное масло в регионе за минувшую неделю подросла до 756 рублей.

Самый серьезный показатель в Белокурихе, где популярный молочный продукт стоит в среднем 907 рублей за килограмм. С 5 по 12 февраля цена увеличилась на 1%.

Алтайский курорт по-прежнему остается самым дорогим городом в регионе. Здесь самые высокие цены на сыр, гречку, муку, макароны и даже водку.

Макароны. Паста.

Индекс потребительских цен на продукты питания в январе составил 101% к предыдущему месяцу и 109,9% к январю 2023 года.

Почему дорожает масло

Что же касается сливочного масла, то сами алтайские производители причин для резкого роста цен на него не видят. Высокого спроса со стороны покупателей из других регионов на местный продукт нет.

Более того, складские запасы молочки в крае остаются высокими. В январе Алтайпищепром сообщал “Толку”, что у предприятий имеется продукции на общую сумму 5,6 млрд рублей.

“Ситуация была сложная, сейчас она немного попроще. На сегодняшний день запасы готовой продукции, в первую очередь сыров, в два раза больше, чем в начале прошлого года”, — рассказывал руководитель пищевого ведомства Александр Большаков.

Растапливаем сливочное масло.

Напомним, в 2023 году молочный рынок переживал не самые лучшие времена. В начале года переработчики столкнулись с серьезнейшей затоваркой продукцией. В целом по России складские запасы увеличились на 20-25%.

В Алтайском крае этот показатель оказался значительно выше.

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Взято отсюда

22.02.2024