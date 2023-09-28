28.09.2023

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Алтайский край присоединился ко Всероссийской акции «Оберегая сердца»

редактор ГОРНЯК2201 минуты

29 сентября отмечается Всемирный день сердца. В преддверии этой важной даты Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины, ВОД «Волонтеры-медики», АО «Нижфарм» и АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Минздрава России организуют Всероссийскую акцию «Оберегая сердца». Профилактика и ранняя диагностика сердечно-сосудистых заболеваний – один из приоритетов нацпроекта «Здравоохранение».

Всероссийская акция «Оберегая сердца» проходит уже в пятый раз. Волонтеры-медики в регионах проводят мероприятия, которые призваны повысить грамотность населения в вопросах сохранения здоровья и снижения рисков сердечно-сосудистых заболеваний. В этом году особенностью акций станет организация выездных центров здоровья. Участников ждет экспресс-обследование организма.

В Алтайском крае также, как и в 20 регионах нашей страны. Краевой центр общественного здоровья и медицинской профилактики совместно с региональным отделением волонтеров-медиков 28 сентября организует выездное профилактическое мероприятие с проведением обследования сотрудников Межрайонной инспекция федеральной налоговой службы.

Врачи проверят жителей на факторы риска развития неинфекционных, в частности сердечно-сосудистых заболеваний. Каждый желающий сможет узнать свои показатели глюкозы крови, измерить артериальное давление, пройти спирометрию, получить экспресс-оценку состояния сердца по ЭКГ-сигналам. Также пройдут тренинги по здоровому образу жизни.

Следите за здоровьем сердца и сосудов. Если ваш уровень артериального давления более 140/90 – это веский повод обратиться к специалисту. Держите артериальное давление в норме, следуя простым рекомендациям: контролируйте индекс массы тела; откажитесь от вредных привычек; занимайтесь физической нагрузкой не менее 30 минут в день; потребляйте не более 5 гр. соли ежедневно; питайтесь сбалансированно и разнообразно.

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