Алтайский Куршевель. Знаменитый город-курорт вышел в лидеры по ценам на продукты

В 2024 году Алтайкрайстат в еженедельном мониторинге потребительских цен добавил данные по еще одному городу. Оказалось, что в Белокурихе набор традиционных продуктов обойдется гораздо дороже, чем в других уголках региона. По некоторым позициям курорт ушел далеко вперед.

Белокуриха.

Последний опубликованный мониторинг датирован 15 января. Согласно документу, сливочное масло в Белокурихе в среднем стоит 879 рублей за килограмм, в Алтайском крае – 745 рублей.

Сыр на курорте тоже самый дорогой в регионе – 789 рублей за килограмм (747 рублей – в Алтайском крае). Согласно данным Алтайкрайстата, самое дорогое здесь и куриное яйцо – 144 рубля за десяток (126 рублей – в Алтайском крае).

Более чем на 10% дороже в Белокурихе обойдется и покупка гречневой крупы, которая стоит в среднем 79 рублей за килограмм. Средний показатель по Алтайскому краю составляет 63 рубля.

Гречка. Гречневая крупа.

Аналогичная картина по макаронным изделиям – 118 рублей она стоит на курорте и 100 рублей в среднем по Алтайскому краю.

На алкоголе сэкономить тоже не получится – литр водки здесь самый дорогой в регионе. Бутылка обойдется в среднем в 715 рублей.

Кто еще в лидерах

До того как в мониторинге потребительских цен Алтайкрайстата стали публиковать данные по Белокурихе, по многим позициям впереди был Рубцовск. Например, цены на сыр и масло сливочное традиционно здесь были выше, чем в целом по Алтайскому краю.

В Рубцовске до сих пор самые высокие средние цены на колбасу, куриное мясо и детские мясные консервы.

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Взято отсюда

23.01.2024