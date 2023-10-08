Алтайский неонатолог стал лауреатом всероссийской премии «Первые лица»

Главный внештатный специалист-неонатолог Олег Зуйков, заведующий отделом экспертизы по педиатрической помощи Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства стал лауреатом всероссийской премии «Первые лица». Награда была вручена на XVIII Всероссийском конгрессе специалистов перинатальной медицины. Конгресс проходил 3-4 октября в Москве.

Премия «Первые лица» – единственная в стране премия, которая призвана награждать людей или учреждения, внесшие заметный вклад в развитие перинатальной медицины в России. Премия учреждена общественной организацией «Российская ассоциация специалистов перинатальной медицины» (РАСПМ) и некоммерческим партнерством «Общество по развитию медицины и здравоохранения» (НП «ОРМиЗ») в 2013 году.

Премия «Первые лица» проходит при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации. Награда присуждается за вклад в развитие перинатальной службы нашей страны, выдающиеся научно-практические исследования, инновационные учебные программы в области перинатологии.

Отметим, что стаж работы Олега Александровича в здравоохранении – 22 года. Начинал работать в качестве врача-педиатра ЗАО «Курорт Белокуриха», затем работал анестезиологом-реаниматологом в детской городской больнице №7 г. Барнаула, в Алтайском краевом клиническом перинатальном центре. Отмечен почетной грамотой Министерства здравоохранения Алтайского края.

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