Алтайский проктолог рассказал о неожиданных находках внутри пациентов

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Подавляющая часть пациентов с предметами в заднем проходе – молодые мужчины. Большинство пострадавших экстренно доставляли бригады скорой помощи

В Алтайском крае врачам периодически приходится извлекать из прямой кишки пациентов самые разные предметы. Подробнее об этом в интервью “АиФ Алтай” рассказал главный внештатный специалист Алтайского края по колопроктологии Дмитрий Шаляпин.

Медику приходилось доставать аэрозольные баллончики, гели для душа, лаки для волос, огурцы, морковь, свечи, самодельные фаллоимитаторы из дерева, пульты и отвертку.

При этом Шаляпин добавил, что подобных экстраординарных случаев в регионе фиксируют немного. За помощью к медикам в год обращаются не более 10 таких пациентов. Многие из них не сразу признавались в том, что сами засунули в себя необычные предметы, и придумывали разные версии.

“Как говорится, у всех свои предпочтения, не дело врачей кого бы то ни было осуждать. Меня удивляет то, что люди идут на риск, подвергая свою жизнь опасности, хотя в наши дни специальные средства можно анонимно заказать через интернет. Еще раз прошу всех с вниманием относиться к своему здоровью и в случае, если ситуация вышла из-под контроля, сразу же обращаться к специалистам, а не пытаться извлечь предмет самим, так можно только усугубить ситуацию“, – подчеркнул он.

Если обратиться к врачам поздно, то может возникнуть пролежень стенки кишки из-за нарушения кровотока, а также другие проблемы вплоть до летального исхода.

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