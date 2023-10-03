Алтайский врач-ортодонт рассказал, как создается красивая улыбка

Из десяти детей, которые обращаются в детскую стоматологическую поликлинику, семи требуется ортодонтическое лечение. Связано это со многими факторами: наследственностью, употреблением мягкой пищи, закусыванием губ и грызением карандашей. По мнению ортодонта Семёна Воднева, эти проблемы можно решить современным лечением. Мы встретились с ним накануне профессионального праздника – Дня ортодонта. Его отмечают 30 сентября.

Мечта детства

Семён Воднев работает в детской стоматологической поликлинике № 2 четыре года. Он решил связать свою жизнь с медициной еще в седьмом классе.

– Перед моими глазами был хороший пример – родители. Они стоматологи, потом и сестра пришла в эту сферу. Но семья меня отговаривала, мол, профессия сложная, лучше найти что-то другое, – вспоминает ортодонт.

Все-таки Семён стал учиться на стоматолога. Ему нравились точные науки – математика, физика, поэтому в ординатуре он выбрал направление, где совмещались эти две сферы с медициной.

– Изначально планировал работать со взрослыми людьми. Считал, что с детьми тяжелее. Но, попав детскую стоматологию, убедился в обратном: с ними даже интереснее. Конечно, пациенты все разные. В этом, наверное, и плюс нашей работы. Здесь индивидуально все, даже размеры и форма зубов. Нет никакой рутины, – сказал Семён.

У врача, когда он только начинал свою карьеру, был грамотный руководитель. По словам Семёна, он чувствовал себя комфортно, знал, что всегда рядом опытный наставник. Да и коллектив к тому же принял его хорошо, где-то подсказывали, где-то помогали. И это помогло ему быстро вникнуть в рабочий процесс.

– Поначалу было страшно сделать что-то не так. Но мы и сейчас работаем в кооперации, советуемся друг с другом, когда сложные клинические случаи, и много учимся – в этой профессии иначе нельзя. Это помогло стать увереннее и грамотнее. Да мне и сейчас есть куда расти, я считаю, чтобы стать опытным врачом, надо минимум 10 лет посвятить медицине, – добавляет врач.

Нешуточная коррекция

Человек может определить, что у него что-то не в порядке с прикусом, когда обратится за консультацией к врачу-ортодонту. У юных пациентов заметить это проще – во время начала прорезывания зубов. Чтобы исправить эти проблемы, ортодонты выравнивают зубы с помощью брекетов.

Брекеты состоят из нескольких элементов: пластин, которые прикрепляются к каждому отдельному зубу, и дуги, соединяющей их между собой. Врач использует безопасный клей, который способен удерживать брекеты на зубах в течение длительного времени.

– Конечно, зубные аномалии легче устранить в юном возрасте. К тому же, дети легче адаптируются к новым элементам – брекетам. Когда приходит взрослый пациент, мы не всегда можем скорректировать прикус брекет-системой, иногда приходится прибегать к хирургическим вмешательствам, – делится Семён.

Каждый случай индивидуален: кому-то из пациентов делают брекеты, пока еще идет недоразвитие нижней челюсти. А в некоторых случаях нужно ждать, пока закончится рост всех зубов.

– Пациенты обращаются разных возрастов. Дети стали реже стесняться брекетов, некоторые даже просят поставить их себе специально, потому что сейчас они в тренде. Но из тех людей, кому они реально необходимы, на установку соглашаются только 50%. Многие не настроены. Кого-то останавливают удаление зубов мудрости, продолжительность коррекции (доходит до 2–3 лет) и финансовая составляющая, – объясняет ортодонт.

Брекет-система – удовольствие не из дешевых. К тому же цена значительно увеличилась после санкций. Стоимость лечения теперь доходит до 250 тысяч. Эта сумма рассчитана на два-три года, в зависимости от того, на какой период устанавливаются брекеты.

Конечно, существуют и аналоги, более эстетичные, чем брекеты: элайнеры – это специальные капы для зубов. Только их цена в разы выше. Но все-таки врачи доверяют брекетам.

Фото: Олег Богданов

Соблюдение правил

Есть распространенное мнение о том, что раньше у пациентов все было хорошо с прикусом, а сегодня что-то пошло не так. Но это миф, проблема была, но на нее просто обращали меньше внимания.

– Наша челюсть рассчитана на грубую пищу, а она сейчас, практически вся термически обработана – блендеры, терки, микроволновки, у детей пюрешки, зубы не получают той нагрузки, на которую изначально были рассчитаны. Отсюда и недоразвитие роста зубочелюстной системы, дефицит места, – считает Семён.

По мнению специалиста, выровнять зубы не проблема, труднее всего обстоят дела с коррекцией прикуса. Главное – желание самого пациента, ведь необходимо проходить долгое лечение и соблюдать диету.

– Некоторые пациенты расстраиваются, что они оплатили лечение, а тут еще какой-то дискомфорт: врач требует ношения резинок, есть трудности с гигиеной, ограничение себя в питании, – рассказывает ортодонт.

Пациентам с брекет-системой нельзя употреблять твердую пищу: сухарики, орешки, липкую пищу, ириски, жевательные резинки. Овощи, фрукты и мясо можно есть, но только перед этим нарезав их на кусочки. Если эти ограничения не соблюдать, то брекеты будут отклеиваться, и срок лечения будет увеличиваться.

Много мифов

– Конечно, есть и много мифов вокруг брекетов, например, что от них эмаль желтеет и портится. Непосредственно из-за брекетов эмаль не портится. Они плотно приклеиваются к заранее очищенным зубам, так что туда не может попасть бактериальный налет, – делится Семён.

Он добавляет, что эмаль вокруг брекета действительно можно испортить: ее сложно чистить из-за труднодоступности. Но если делать это тщательно и регулярно, то после снятия брекет-системы зубы будут выглядеть так же, как и до лечения, и никакое отбеливание не потребуется.

Еще один миф связан с тем, что после снятия брекетов зубы все равно через время «поедут» обратно.

– Зубы еще какой-то период времени будут стремиться уйти в свое прежнее положение. Чтобы избежать движения зубов, устанавливается ретенционный аппарат. Это дуга из медицинской стали, которая крепится к внутренней стороне зубов и фиксирует их в правильном положении. Она совсем незаметна и не мешает. Но если ретейнер снять слишком рано, зубы вернутся в привычное положение, – считает специалист.

В среднем ретейнеры носят в два раза дольше, чем брекеты – несколько лет. К тому же, в этот период важно не забывать наблюдаться у врача. И если раньше это все казалось чем-то удивительным, то сейчас обычным. Может, в скором времени появится еще несколько альтернативных и бюджетных способов выровнять зубы? Поживем – увидим.

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АНДРОНОВА Наталья

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