03.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Спорт
Татьяна Ильюченко приняла участие в открытии современной спортивной площадки в Бийске
Политика
В Алтайском аграрном университете нашли зачётку дяди писателя Василия Шукшина
Политика
Народные приметы 3 октября. Чем опасен день Астафия Ветряка
Общество
2 октября был ликвидирован пожар в одноэтажном жилом доме в поселке Благовещенка
Здоровье
В Алтайском аграрном университете нашли зачётку дяди писателя Василия Шукшина
Здоровье
Народные приметы 3 октября. Чем опасен день Астафия Ветряка

Коллекция категорий

Бизнес145 Новости
Здоровье286 Новости
Новости Алтай1319 Новости
Новости Горняк226 Новости
Образование155 Новости
Общество365 Новости
Объявления80 Новости
Политика273 Новости
Спорт198 Новости
Платим за интересные новости!

Алтайский врач-ортодонт рассказал, как создается красивая улыбка

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Из десяти детей, которые обращаются в детскую стоматологическую поликлинику, семи требуется ортодонтическое лечение. Связано это со многими факторами: наследственностью, употреблением мягкой пищи, закусыванием губ и грызением карандашей. По мнению ортодонта Семёна Воднева, эти проблемы можно решить современным лечением. Мы встретились с ним накануне профессионального праздника – Дня ортодонта. Его отмечают 30 сентября.

Мечта детства

Семён Воднев работает в детской стоматологической поликлинике № 2 четыре года. Он решил связать свою жизнь с медициной еще в седьмом классе.

– Перед моими глазами был хороший пример – родители. Они стоматологи, потом и сестра пришла в эту сферу. Но семья меня отговаривала, мол, профессия сложная, лучше найти что-то другое, – вспоминает ортодонт.

Все-таки Семён стал учиться на стоматолога. Ему нравились точные науки – математика, физика, поэтому в ординатуре он выбрал направление, где совмещались эти две сферы с медициной.

– Изначально планировал работать со взрослыми людьми. Считал, что с детьми тяжелее. Но, попав детскую стоматологию, убедился в обратном: с ними даже интереснее. Конечно, пациенты все разные. В этом, наверное, и плюс нашей работы. Здесь индивидуально все, даже размеры и форма зубов. Нет никакой рутины, – сказал Семён.

У врача, когда он только начинал свою карьеру, был грамотный руководитель. По словам Семёна, он чувствовал себя комфортно, знал, что всегда рядом опытный наставник. Да и коллектив к тому же принял его хорошо, где-то подсказывали, где-то помогали. И это помогло ему быстро вникнуть в рабочий процесс.

– Поначалу было страшно сделать что-то не так. Но мы и сейчас работаем в кооперации, советуемся друг с другом, когда сложные клинические случаи, и много учимся – в этой профессии иначе нельзя. Это помогло стать увереннее и грамотнее. Да мне и сейчас есть куда расти, я считаю, чтобы стать опытным врачом, надо минимум 10 лет посвятить медицине, – добавляет врач.

Нешуточная коррекция

Человек может определить, что у него что-то не в порядке с прикусом, когда обратится за консультацией к врачу-ортодонту. У юных пациентов заметить это проще – во время начала прорезывания зубов. Чтобы исправить эти проблемы, ортодонты выравнивают зубы с помощью брекетов.

Брекеты состоят из нескольких элементов: пластин, которые прикрепляются к каждому отдельному зубу, и дуги, соединяющей их между собой. Врач использует безопасный клей, который способен удерживать брекеты на зубах в течение длительного времени.

– Конечно, зубные аномалии легче устранить в юном возрасте. К тому же, дети легче адаптируются к новым элементам – брекетам. Когда приходит взрослый пациент, мы не всегда можем скорректировать прикус брекет-системой, иногда приходится прибегать к хирургическим вмешательствам, – делится Семён.

Каждый случай индивидуален: кому-то из пациентов делают брекеты, пока еще идет недоразвитие нижней челюсти. А в некоторых случаях нужно ждать, пока закончится рост всех зубов.

– Пациенты обращаются разных возрастов. Дети стали реже стесняться брекетов, некоторые даже просят поставить их себе специально, потому что сейчас они в тренде. Но из тех людей, кому они реально необходимы, на установку соглашаются только 50%. Многие не настроены. Кого-то останавливают удаление зубов мудрости, продолжительность коррекции (доходит до 2–3 лет) и финансовая составляющая, – объясняет ортодонт.

Брекет-система – удовольствие не из дешевых. К тому же цена значительно увеличилась после санкций. Стоимость лечения теперь доходит до 250 тысяч. Эта сумма рассчитана на два-три года, в зависимости от того, на какой период устанавливаются брекеты.

Конечно, существуют и аналоги, более эстетичные, чем брекеты: элайнеры – это специальные капы для зубов. Только их цена в разы выше. Но все-таки врачи доверяют брекетам.

Фото: Олег Богданов

Соблюдение правил

Есть распространенное мнение о том, что раньше у пациентов все было хорошо с прикусом, а сегодня что-то пошло не так. Но это миф, проблема была, но на нее просто обращали меньше внимания.

– Наша челюсть рассчитана на грубую пищу, а она сейчас, практически вся термически обработана – блендеры, терки, микроволновки, у детей пюрешки, зубы не получают той нагрузки, на которую изначально были рассчитаны. Отсюда и недоразвитие роста зубочелюстной системы, дефицит места, – считает Семён.

По мнению специалиста, выровнять зубы не проблема, труднее всего обстоят дела с коррекцией прикуса. Главное – желание самого пациента, ведь необходимо проходить долгое лечение и соблюдать диету.

– Некоторые пациенты расстраиваются, что они оплатили лечение, а тут еще какой-то дискомфорт: врач требует ношения резинок, есть трудности с гигиеной, ограничение себя в питании, – рассказывает ортодонт.

Пациентам с брекет-системой нельзя употреблять твердую пищу: сухарики, орешки, липкую пищу, ириски, жевательные резинки. Овощи, фрукты и мясо можно есть, но только перед этим нарезав их на кусочки. Если эти ограничения не соблюдать, то брекеты будут отклеиваться, и срок лечения будет увеличиваться.

Много мифов

– Конечно, есть и много мифов вокруг брекетов, например, что от них эмаль желтеет и портится. Непосредственно из-за брекетов эмаль не портится. Они плотно приклеиваются к заранее очищенным зубам, так что туда не может попасть бактериальный налет, – делится Семён.

Он добавляет, что эмаль вокруг брекета действительно можно испортить: ее сложно чистить из-за труднодоступности. Но если делать это тщательно и регулярно, то после снятия брекет-системы зубы будут выглядеть так же, как и до лечения, и никакое отбеливание не потребуется.

Еще один миф связан с тем, что после снятия брекетов зубы все равно через время «поедут» обратно.

– Зубы еще какой-то период времени будут стремиться уйти в свое прежнее положение. Чтобы избежать движения зубов, устанавливается ретенционный аппарат. Это дуга из медицинской стали, которая крепится к внутренней стороне зубов и фиксирует их в правильном положении. Она совсем незаметна и не мешает. Но если ретейнер снять слишком рано, зубы вернутся в привычное положение, – считает специалист.

В среднем ретейнеры носят в два раза дольше, чем брекеты – несколько лет. К тому же, в этот период важно не забывать наблюдаться у врача. И если раньше это все казалось чем-то удивительным, то сейчас обычным. Может, в скором времени появится еще несколько альтернативных и бюджетных способов выровнять зубы? Поживем – увидим.

Как отличить ковид от ОРВИ

АНДРОНОВА Наталья

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости