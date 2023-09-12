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Алтайский врач полтора года судится с минздравом

ГОРНЯК2201 mins

В 2018 году Ирина Зырянова устроилась участковым педиатром по программе «Земский доктор» в центральную горбольницу Заринска, а с 2020 года на базе этого же медучреждения работала в ковидном госпитале.

Не отработав полных пять лет, она решила уволиться и заплатить неустойку за оставшиеся полтора года – примерно 300 тысяч рублей. Однако минздрав, по ее словам, предъявил сумму в два раза больше, не посчитав при этом период работы в «красной зоне».

Через месяц после увольнения девушке пришло судебное уведомление о задолженности в 720 тысяч рублей. С этого момента началась череда судебных разбирательств. Кассационный суд в Кемерове отправил дело на новое рассмотрение в Алтайский краевой суд.

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