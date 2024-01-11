Алтайское сельхозпредприятие российского миллиардера решило замахнуться на рекорд

В конце прошлого года на животноводческом комплексе “Яново” в Заринском районе начали получать первое молоко. Специалисты предприятия отмечают, что импортный скот из Германии и Голландии полностью акклиматизировался и при должном уходе будет давать высокий надой. Общее поголовье к 2025 году здесь должно составить более 6 тыс. голов скота.

Молочный комплекс "Яново" в Заринском районе.

В конце декабря продуктивное стадо насчитывало 103 головы. Их доят в малом зале, где разом обслуживают 20 коров. Как только на животноводческом комплексе начнется массовый отел, предприятие запустит доильный зал типа «карусель».

“Сейчас средний надой – 28 кг молока, – рассказала газете «Знамя Ильича» главный зоотехник Ирина Щепель. – Но с учетом того, что мы только раздаиваем первотелок, средний показатель однозначно увеличится. Я не первый год работаю с голштинами, это высокопродуктивная молочная порода, которая может при должном уходе давать 10 тыс. килограммов молока в год с коровы. К этому показателю мы и стремимся. Этот базис для нас достижимый”.

Отметим, что средний надой на одну корову в Алтайском крае по итогам 2023 года впервые превысил 6 тыс. кг молока на корову.

Молочный комплекс “Яново” в Заринском районе.

Что еще известно о предприятии

Молочный проект в Заринском районе реализует компания “Румелко Агро” одного из богатейших бизнесменов России Владимира Лисина. Запустили его в августе прошлого года.

Общее же поголовье крупного комплекса со временем составит 6,2 тыс., 2,8 тыс. из которых будут дойными.

Чтобы получать молоко высшего сорта, на предприятии установили современное оборудование. Оно в основном импортное — из Германии, Израиля и США. Но есть и российские решения.

Молочный комплекс “Яново” в Заринском районе.

При выходе на проектную мощность, ориентировочно к концу 2024 года, получать здесь планируют более 35 тыс. тонн молока в год. Это плюс 5% к общекраевому объему производства молока в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах.

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Взято отсюда

11.01.2024