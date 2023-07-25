Алтайскому биофармацевтическому кластеру 15 лет!

Сегодня Алтайский биофармацевтический кластер отмечает свое пятнадцатилетие. За полтора десятка лет некоммерческое партнерство объединило более 40 организаций, включая таких российских лидеров по производству биологически активных добавок и фармацевтических препаратов, как «Эвалар» и «Алтайвитамины».

Сегодня кластер ведет работу по четырем важным направлениям производства: химико-фармацевтическому, биофармацевтическому, производству продуктов питания с заданными полезными свойствами и производству медицинской техники. Именно такое сочетание позволило получить мощный синергетический эффект.

Благодаря работе партнерства в крае проводится совместная работа научных, образовательных и инновационных предприятий, позволяющая выстраивать всю технологическую цепочку развития инноваций: от фундаментальных исследований до серийного производства нового продукта. Примером такой совместно с образовательными и научными организациями края (ФГБОУ ВО «Алтайский Государственный университет», ФГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский университет» Минздрава России, «Бийский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова») работы являются проекты профильных краевых компаний — АО «Алтайвитамины», ООО Фармацевтический завод «Гален», ЗАО «Эвалар», направленные на развитие биотехнологий и расширение ассортимента лекарственных препаратов на основе местного сырьевого потенциала животного и растительного происхождения, что в свою очередь способствует развитию импортозамещения.

За годы работы предприятиями-участниками партнерства достигнуты основные стратегические цели, а именно:

· создана современная производственная база, соответствующая международным стандартам, позволяющая с высокой степенью эффективности производить лекарственные субстанции и готовые лекарственные формы на их основе;

· налажено производство и вывод на рынок дженериков — аналогов оригинальных лекарственных средств;

· освоена разработка и производство инновационных препаратов для импортозамещения и современных лекарственных средств, конкурентоспособных на мировом рынке.

Отмечая 15-й день рождения, участники кластера вправе гордиться своим вкладом в развитие нашего родного края!

Коллективам членов партнерства в этот значимый день выражаем слова глубокой благодарности за созидательный труд на благо нашего региона и страны, просим принять самые искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия, успехов в труде и новых свершений!