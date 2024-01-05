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Алтайскому полку присвоили наименование “гвардейский”

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Президент РФ Владимир Путин присвоил 10 полку РХБЗ почетное наименование “гвардейский”, сообщают на сайте Кремля.

Алтайскому полку присвоили наименование "гвардейский"

РХБЗ в/ч 55121 с. Топчиха

“За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: 1. Присвоить 10 полку радиационной, химической и биологической защиты почетное наименование “гвардейский” и впредь именовать его: 10 гвардейский полк радиационной, химической и биологической защиты”, – написано в документе.

Полк расквартирован в селе Топчиха Алтайского края. Имеет на вооружении тяжелые огнеметные системы ТОС-1А “Солнцепек”, предназначенные для сплошного объемного поражения.

Ранее в ГУ МВД России по Алтайскому краю наградили сотрудников полиции в профессиональный праздник.

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Взято отсюда
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