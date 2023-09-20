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Алтайский край, возглавлявший рейтинг по ожирению, оказался в лидерах по ЗОЖ - ГОРНЯК22
20.09.2023

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Алтайский край, возглавлявший рейтинг по ожирению, оказался в лидерах по ЗОЖ

ГОРНЯК2201 mins

Алтайский край занял 41-е место в рейтинге регионов России по приверженности населения к здоровому образу жизни (ЗОЖ) и третье место среди регионов СФО, сообщает РИА Новости.

В основе рейтинга семь показателей, характеризующих потребление алкоголя и табачных изделий, распространенность наркомании, занятия спортом и условия труда.

“Рейтинговый балл Алтайского края в 2022 году – 65,7. В 2021 году – 64,0”, – говорится в исследовании.

Таким образом, за прошедший год край улучшил свои показатели по приверженности населения к здоровому образу жизни.

Республика Алтай заняла 58-е место с рейтинговым баллом 59,2. В прошлом рейтинге было 55,9 балла.

Среди регионов Сибири на первом месте Омская область (29-е место в федеральном рейтинге и 70,6 балла), на втором – Республика Тыва (40-е место и 65,9 балла), пишет “Амител”.

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