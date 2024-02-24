реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

Анализы россиян планируется доставлять с помощью беспилотников

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В России апробируют доставку лекарств и анализов с помощью беспилотников, сообщает РИА Новости.

Анализы россиян планируется доставлять с помощью беспилотников

Визит Михаила Мурашко в Барнаул.

Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. По мнению министра, эта мера сократит время доставки и удешевит ее.

Таким образом экономика здравоохранения станет более функциональной, указывает Lenta.ru.

О каких анализах, о подробностях пилотного проекта глава Минздрава не рассказал.

Ранее сообщалось, что «Почта России» начнет доставлять посылки с помощью роботов-курьеров. Геолокацию робота можно будет отследить по карте. Когда посылка окажется у подъезда, на телефон придет уведомление — и пользователь получит проверочный код.

Его нужно ввести в приложении — тогда «электронный почтальон» откроет крышку, чтобы отдать отправление.

Между тем первый беспилотник “Почты России” в 2018 году вместе с посылкой врезался в жилой дом.

Самое важное – в нашем Telegram-канале

Взято отсюда
24.02.2024

горняк22 телеграм
Смертельный, заразный и непобедимый. Что правда, а что вымысел о раке, рассказал главный онколог Алтайского края

Смертельный, заразный и непобедимый. Что правда, а что вымысел о раке, рассказал главный онколог Алтайского края

Онкология окружена множеством мифов, как никогда другая болезнь. Многие уверены,…

Узнать больше
Мэрия Барнаула требует от федерального ведомства позаботиться о крыше дома-памятника

Мэрия Барнаула требует от федерального ведомства позаботиться о крыше дома-памятника

Администрация Центрального района Барнаула подала новый иск к федеральному ведомству…

Узнать больше
Готовы ли в Алтайском крае усыплять бродячих собак и что еще нужно, чтобы уменьшить число бездомных животных

Готовы ли в Алтайском крае усыплять бродячих собак и что еще нужно, чтобы уменьшить число бездомных животных

Регионы один за другим потихоньку принимают закон об эвтаназии бездомных…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp